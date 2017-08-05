Цены на жилье в Казахстане возрастут с 2020 года
В Казахстане с 2020 года планируют перейти на европейские строительные стандарты.
В Казахстане с 2020 года планируют перейти на европейские строительные стандарты.
Предприниматели прогнозируют рост цен на жилье, передает КТК.
Казахстанский строительный рынок ждут серьезные перемены. Уже в следующем году строить у нас начнут по новым стандартам.
Государство, вслед за Россией и Беларусью, решило избавиться от советских и отечественных строительных норм и перейти на европейские.
Упор, по словам разработчиков, делают на качество и безопасность.
К грядущим изменениям готовятся не только строители, но и производители. Самое время для новых технологий и материалов.
«С изменением СНиПов проектанты должны будут искать новые пути применения новых материалов, более продвинутых, имеющих новые характеристики.
Сейчас проектные компании имеют такую тенденцию брать за основу старые типовые решения и переносить их из проекта в проект.
То есть, не задумываясь и не применяя новые материалы, — прокомментировала директор строительной компании Ирина Савченко.
Разработчики еще надеются, что внедрение евростандартов поможет нашим специалистам и компаниям выйти на рынок евразийского союза и даже старого света.
А казахстанцы просто подсчитывают: если производители стройматериалов начнут тратиться на модернизацию производства, подорожает сама продукция.
И дальше — как снежный ком. В итоге вырастут цены на саму недвижимость.
Правда, чиновники, судя по всему, этот вопрос не рассматривали.
И таких вопросов по внедрению евростандартов предостаточно. Ответы чиновников пока размытые.
А вот предприниматели дают конкретные цифры. Считают, что удорожание неминуемо. Например, в России цены выросли на 30%.
«Все это приведет к удорожанию, как трудовых ресурсов, так и строительных материалов. Соответственно, и строящегося здания.
Поэтому нужно быть готовым, что применение евростандарта приведёт к удорожанию.
Но здесь опасаться чего не следует, мы, заходя в то или иное здание, мы будем уверены, что оно безопасно для нас, — сообщила директор департамента строительства НПП «Атамекен» Аспена Досмаганова.
Закладывать фундамент под новые стандарты в Казахстане начали еще в 2010 году. С того момента, по словам разработчиков, активно их обсуждали.
До конца 2017 в Министерстве по инвестициям и развитию планируют исключить свыше 180 норм, разработанных еще в советское время.
А уже с 2020 полностью начать строить по евростандартам.