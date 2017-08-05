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07:41 (мск), источник: Nur.kz

Цены на жилье в Казахстане возрастут с 2020 года

В Казахстане с 2020 года планируют перейти на европейские строительные стандарты.

Источник: Nur.kz

Предприниматели прогнозируют рост цен на жилье, передает КТК.

Казахстанский строительный рынок ждут серьезные перемены. Уже в следующем году строить у нас начнут по новым стандартам.

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Государство, вслед за Россией и Беларусью, решило избавиться от советских и отечественных строительных норм и перейти на европейские.

Упор, по словам разработчиков, делают на качество и безопасность.

К грядущим изменениям готовятся не только строители, но и производители. Самое время для новых технологий и материалов.

«С изменением СНиПов проектанты должны будут искать новые пути применения новых материалов, более продвинутых, имеющих новые характеристики.

Сейчас проектные компании имеют такую тенденцию брать за основу старые типовые решения и переносить их из проекта в проект.

То есть, не задумываясь и не применяя новые материалы, — прокомментировала директор строительной компании Ирина Савченко.

Разработчики еще надеются, что внедрение евростандартов поможет нашим специалистам и компаниям выйти на рынок евразийского союза и даже старого света.

А казахстанцы просто подсчитывают: если производители стройматериалов начнут тратиться на модернизацию производства, подорожает сама продукция.

И дальше — как снежный ком. В итоге вырастут цены на саму недвижимость.

Правда, чиновники, судя по всему, этот вопрос не рассматривали.

И таких вопросов по внедрению евростандартов предостаточно. Ответы чиновников пока размытые.

А вот предприниматели дают конкретные цифры. Считают, что удорожание неминуемо. Например, в России цены выросли на 30%.

«Все это приведет к удорожанию, как трудовых ресурсов, так и строительных материалов. Соответственно, и строящегося здания.

Поэтому нужно быть готовым, что применение евростандарта приведёт к удорожанию.

Но здесь опасаться чего не следует, мы, заходя в то или иное здание, мы будем уверены, что оно безопасно для нас, — сообщила директор департамента строительства НПП «Атамекен» Аспена Досмаганова.

Закладывать фундамент под новые стандарты в Казахстане начали еще в 2010 году. С того момента, по словам разработчиков, активно их обсуждали.

До конца 2017 в Министерстве по инвестициям и развитию планируют исключить свыше 180 норм, разработанных еще в советское время.

А уже с 2020 полностью начать строить по евростандартам.

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