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14:24 (мск), источник: Kapital.kz

В РК вводят единое окно при прохождении таможенных процедур

С 1 января 2018 года заработает новая система электронного декларирования товаров. Систему в пилотном варианте опробовали в регионах республики.

Источник: Kapital.kz

Об этом сообщает министерство финансов РК.

Бизнесменам в регионах продемонстрировали основные модули системы: саморегистрация пользователей, предварительное информирование, процедура таможенного транзита, таможенная очистка товаров, система управления рисками, лицевые счета.

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В тестовом режиме на 1 июля 2017 года системой обработано 25 848 деклараций.

Обучение работе с новой системой прошли работники Комитета государственных доходов, организовали видеообучение для таможенных представителей и участников внешнеэкономической деятельности.

Система «АСТАНА-1» разрабатывается с учетом положений нового Таможенного кодекса ЕАЭС, который вступит в силу с 1 января 2018 года.

До конца 2018 года будут выданы все разрешительные документы по экспортно-импортным операциям посредством единого окна, с последующим исключением их из ГБД «Е-лицензирование».

Ожидается, что к 2019 году автоматизация процесса выдачи разрешительных документов сократит издержки участников внешнеэкономической деятельности.

Так, в уполномоченных госорганах ликвидируются ненужные дублирующие функции (например, по проверке реквизитов УВЭД и т. д.). За счет этого сократится время выдачи разрешительного документа.

Упростится процедура подтверждения наличия документа — все разрешения будут в одной информационной системе, к которой имеется доступ у должностного лица таможенного органа. В данном случае разрешительный документ уже не нужно будет представлять в таможенный орган.

Механизм единого окна по экспортно-импортным операциям позволит отследить всю цепь поставки товаров с момента регистрации заинтересованных лиц до выпуска товаров и последующего аудита их деятельности.

Впредь участники ВЭД смогут без проблем получить необходимые «разрешения» и лицензии, а также сведения о них для таможенной очистки товаров, поскольку все действия будут производиться только через одну информационную систему. А уполномоченным госорганам станет проще вести мониторинг по выдаче документов.

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