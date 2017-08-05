Когда казахстанцам стоит покупать биткоины, рассказал эксперт
Финансист Есет Бутин прокомментировал рост стоимости биткоина, а также рассказал когда казахстанцам стоит покупать криптовалюты, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Финансист Есет Бутин прокомментировал рост стоимости биткоина, а также рассказал когда казахстанцам стоит покупать криптовалюты, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее сообщалось, что цена биткоина обновила исторический максимум достигнув 3100 долларов за один биткоин.
«Bitcoin (BTC) достиг исторического максимума, то есть он достиг 3100 долларов за один Bitcoin, на сегодняшний час некоторые биржи торговали по 3200 долларов за один Bitcoin.
В этой связи у многих казахстанцев возникает вопрос: Что будет с биткоином дальше? И не поздно ли заходить в рынок криптовалют, Bitcoin? В этом вопросе мы бы хотели помочь казахстанцам и высказать несколько предположений. Учитывая, что рынок криптовалют — это новый рынок. Это не классический фондовый рынок, не классический финансовый рынок, а рынок с некоторыми особенностями. Мы хотели бы высказать ряд опасений, по вопросу необдуманного инвестирования в криптовалюты", — сказал Бутин.
Он ответил на вопрос, является ли цена 3100−3200 долларов ценой для комфортного вхождения в рынок.
«Это покажет время.
«Как мы и предполагали в предыдущих комментариях, которые мы давали 2 августа, когда он стоил 550−600 долларов за один Bitcoin Cash. Мы рекомендовали людям не покупать по такой высокой цене. Наши опасения оправдались. На сегодняшний момент Bitcoin Cash потерял уже свыше 50 процентов стоимости, и сейчас торгуется на уровне 200−230 долларов за один Bitcoin Cash. А учитывая то что, он в начале августа на некоторых биржах достигал даже 1000−1200 долларов за один Bitcoin Cash, то мы видим за последние дни падение в пять раз. И мы считаем, что это неокончательное падение этой новой криптовалюты. Вполне возможно мы увидим ее стоимость ниже 100 долларов за один Bitcoin Cash. Это ответ на вопрос, стоит ли покупать Bitcoin Cash сейчас (…) В нашем понимании он еще будет падать. Поэтому если у людей есть желание
«Очень важный вопрос — вопрос безопасности, при работе с криптовалютой. Очень большое количество мошеннических операций на рынке. Люди должны уметь открывать счета и держать криптовалюту на счетах — это очень непростая вещь, требующая технической поддержки специалистов. И именно в случае отсутствия такой технической поддержки и происходит огромное количество фактов по выводу денег с кошельков хакерами, и люди теряют купленные криптовалюты. Мы бы рекомендовали не держать деньги на биржах. И работать с профессиональными компаниями, которые умеют это делать», — заключил финансист.