Когда казахстанцам стоит покупать биткоины, рассказал эксперт

Источник: Tengrinews

Ранее сообщалось, что цена биткоина обновила исторический максимум достигнув 3100 долларов за один биткоин.

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«Bitcoin (BTC) достиг исторического максимума, то есть он достиг 3100 долларов за один Bitcoin, на сегодняшний час некоторые биржи торговали по 3200 долларов за один Bitcoin.

В этой связи у многих казахстанцев возникает вопрос: Что будет с биткоином дальше? И не поздно ли заходить в рынок криптовалют, Bitcoin? В этом вопросе мы бы хотели помочь казахстанцам и высказать несколько предположений. Учитывая, что рынок криптовалют — это новый рынок. Это не классический фондовый рынок, не классический финансовый рынок, а рынок с некоторыми особенностями. Мы хотели бы высказать ряд опасений, по вопросу необдуманного инвестирования в криптовалюты", — сказал Бутин.

Он ответил на вопрос, является ли цена 3100−3200 долларов ценой для комфортного вхождения в рынок.

«Это покажет время. Во-первых, если в ближайшие двое-трое суток Bitcoin начнет достигать уровня 3500−3600 долларов за один Bitcoin, то вполне возможно, что 3100−3200 долларов будет минимальным уровнем поддержки, то есть ниже него Bitcoin в ближайшие дни может не упасть. В таком случае стоимость будет 3400−3500 долларов. Если он останется на текущем уровне, то есть 3100−3200 долларов, то вполне возможно произойдет коррекция до уровня 2850−2900 долларов. И в этом варианте люди могут покупать его в этой поддержке», — заметил аналитик. Кроме того, финансист сделал прогноз по Bitcoin Cash.

«Как мы и предполагали в предыдущих комментариях, которые мы давали 2 августа, когда он стоил 550−600 долларов за один Bitcoin Cash. Мы рекомендовали людям не покупать по такой высокой цене. Наши опасения оправдались. На сегодняшний момент Bitcoin Cash потерял уже свыше 50 процентов стоимости, и сейчас торгуется на уровне 200−230 долларов за один Bitcoin Cash. А учитывая то что, он в начале августа на некоторых биржах достигал даже 1000−1200 долларов за один Bitcoin Cash, то мы видим за последние дни падение в пять раз. И мы считаем, что это неокончательное падение этой новой криптовалюты. Вполне возможно мы увидим ее стоимость ниже 100 долларов за один Bitcoin Cash. Это ответ на вопрос, стоит ли покупать Bitcoin Cash сейчас (…) В нашем понимании он еще будет падать. Поэтому если у людей есть желание каким-то образом приобрести Bitcoin Cash, то все-таки мы бы рекомендовали немного подождать, потому что коррекция до конца не произошла», — отметил Есет Бутин.