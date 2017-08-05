Татарстан стал лидером ПФО по объемам введенного жилья
По состоянию на 4 августа в республике введено 1 млн 321,5 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 55 процентов от общего плана.
По состоянию на 4 августа в республике введено 1 млн 321,5 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 55 процентов от общего плана.
По итогам первого полугодия Татарстан стал лидером ПФО по объемам введенного жилья. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, сообщает
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел исполняющий обязанности Президента Татарстана Алексей Песошин.
По словам Алексея Фролова, по данным Федерального органа государственной статистики (Росстат), по итогам первого полугодия 2017 года в России введено в эксплуатацию 27 млн 984,1 тыс. кв. м жилья, что составляет 88,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. По
«По итогам первого полугодия 2017 года Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по объемам введенного жилья. По состоянию на 4 августа в республике введено 1 млн 321,5 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 55 процентов от общего плана и 105 процентов к соответствующему периоду прошлого года», — уточнил Фролов.