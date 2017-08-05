Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп бил санкциями по России, а пострадала Украина - СМИ
Умеренные возлияния грозят ожирением
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
В проектах реновации создадут дворы без парковок
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Эксперт рассказал об истребителе 6-го поколения МиГ-41 – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Отпуск с дымком
13:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан стал лидером ПФО по объемам введенного жилья

По состоянию на 4 августа в республике введено 1 млн 321,5 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 55 процентов от общего плана.

По итогам первого полугодия Татарстан стал лидером ПФО по объемам введенного жилья. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел исполняющий обязанности Президента Татарстана Алексей Песошин.

По словам Алексея Фролова, по данным Федерального органа государственной статистики (Росстат), по итогам первого полугодия 2017 года в России введено в эксплуатацию 27 млн 984,1 тыс. кв. м жилья, что составляет 88,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. По субъектам-лидерам по объемам вводимого жилья положительная динамика к соответствующему периоду прошлого года наблюдается только в четырех регионах, в том числе и в Татарстане.

«По итогам первого полугодия 2017 года Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по объемам введенного жилья. По состоянию на 4 августа в республике введено 1 млн 321,5 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 55 процентов от общего плана и 105 процентов к соответствующему периоду прошлого года», — уточнил Фролов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар посетили Болгар
СМИ: коалиция нанесла авиаудар по госпиталю в Сирии
Спасатели обнаружили шахтера, вышедшего на связь в руднике «Мир»
Кисляк рассказал о приведшем к отставке Флинна разговоре
Рогозин провел встречу с министром обороны Ирана
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
Армия Японии получит наступательные вооружения
Правительство расширило перечень наркотических веществ
Спорт
Семин уважает Хабаровск: анонс субботних матчей РФПЛ "СКА-Хабаровск" перед игрой с "Локо" пополнился сербским форвардом-гастролером. Программа четвертого тура РФПЛ продолжится в субботу тремя матчами
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь