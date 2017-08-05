По итогам первого полугодия Татарстан стал лидером ПФО по объемам введенного жилья. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел исполняющий обязанности Президента Татарстана Алексей Песошин.

По словам Алексея Фролова, по данным Федерального органа государственной статистики (Росстат), по итогам первого полугодия 2017 года в России введено в эксплуатацию 27 млн 984,1 тыс. кв. м жилья, что составляет 88,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. По субъектам-лидерам по объемам вводимого жилья положительная динамика к соответствующему периоду прошлого года наблюдается только в четырех регионах, в том числе и в Татарстане.