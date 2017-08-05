У Рокетбанка произошел сбой в проведении операций по картам
Рокетбанк в субботу 5 августа сообщил о техническом сбое. Информация об этом появилась в Twitter. «Сейчас технические неполадки во всем банке, они решаются», — проинформировал банк.
Рокетбанк в субботу 5 августа сообщил о техническом сбое. Информация об этом появилась в Twitter. «Сейчас технические неполадки во всем банке, они решаются», — проинформировал банк.
ТАСС добавляет, что клиенты банка предупреждены о сбое в мобильном приложении. «Сейчас у нас временные технические проблемы. Оплатить, перевести и снять наличные не получится. Уже разбираемся, в чем дело. Простите за неудобства», — информирует приложение.
О причинах сбоя информации пока нет. Из сообщений Рокетбанка в Twitter следует, что у финансовой организации возникли проблемы с процессингом.