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20:54 (мск), источник: РБК

У Рокетбанка произошел сбой в проведении операций по картам

Рокетбанк в субботу 5 августа сообщил о техническом сбое. Информация об этом появилась в Twitter. «Сейчас технические неполадки во всем банке, они решаются», — проинформировал банк.

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ТАСС добавляет, что клиенты банка предупреждены о сбое в мобильном приложении. «Сейчас у нас временные технические проблемы. Оплатить, перевести и снять наличные не получится. Уже разбираемся, в чем дело. Простите за неудобства», — информирует приложение.

О причинах сбоя информации пока нет. Из сообщений Рокетбанка в Twitter следует, что у финансовой организации возникли проблемы с процессингом.

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