У Рокетбанка произошел сбой в проведении операций по картам

ТАСС добавляет, что клиенты банка предупреждены о сбое в мобильном приложении. «Сейчас у нас временные технические проблемы. Оплатить, перевести и снять наличные не получится. Уже разбираемся, в чем дело. Простите за неудобства», — информирует приложение.