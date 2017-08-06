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08:21 (мск), источник: БЕЛТА

Более 1,8 млн т зерна намолочено в Беларуси

В Беларуси намолочено более 1,8 млн т зерновых и зернобобовых культур. Такая информация прозвучала в эфире программы «Наши новости» на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Аграрии Беларуси приближаются к двухмиллионной отметке по намолоту зерна. В стране уже получено 1 млн 826 тыс. т. Лидерами жатвы являются южные регионы республики. В Брестской области намолочено чуть больше 600 т зерновых.

К полумиллионному рубежу приближается Гомельская область. Далее идут Минская и Гродненская области. Более 130 тыс. т намолотили в Могилевской области. Замыкают список аграрии Витебской области, где собрано 26 тыс. т. зерна.

Всего по стране убраны почти четверть площадей, отведенных под зерновые культуры.

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