Более 1,8 млн т зерна намолочено в Беларуси

Источник: РИА "Новости"

Аграрии Беларуси приближаются к двухмиллионной отметке по намолоту зерна. В стране уже получено 1 млн 826 тыс. т. Лидерами жатвы являются южные регионы республики. В Брестской области намолочено чуть больше 600 т зерновых.

К полумиллионному рубежу приближается Гомельская область. Далее идут Минская и Гродненская области. Более 130 тыс. т намолотили в Могилевской области. Замыкают список аграрии Витебской области, где собрано 26 тыс. т. зерна.