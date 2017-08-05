Банк «Открытие» сообщил о техническом сбое
Банк «ФК Открытие» вслед за Рокетбанком сообщил о техническом сбое. Проблемы у клиентов могут возникнуть при работе с банкоматами и при операциях по картам, предупреждает кредитная организация.
Банк «ФК Открытие» вслед за Рокетбанком сообщил о техническом сбое. Проблемы у клиентов могут возникнуть при работе с банкоматами и при операциях по картам, предупреждает кредитная организация.
Банк «ФК Открытие» вечером в субботу, 5 августа, сообщил о технических неполадках, которые могут вызвать перебои в работе банкоматов и операциях по картам.
«Наши специалисты работают над оперативным решением этой ситуации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кредитной организации.
Чуть ранее о техническом сбое сообщил Рокетбанк.
«Сейчас технические неполадки во всем банке, они решаются», — сообщил банк в Twitter.