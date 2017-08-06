Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции за два года
С мая текущего года снят запрет на поставки некоторых видов товаров.
С мая текущего года снят запрет на поставки некоторых видов товаров.
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — В России с 6 августа 2015 года уничтожено около 17 тысяч тонн продукции, ввезенной из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, сообщил Россельхознадзор.
Всего за два года действия этой меры было задержано 17,135 тысячи тонн санкционной продукции: 16,524 тысячи тонн растительной и 611 тонн животноводческой продукции.
Как сообщила «Интерфаксу»
В то же время в Россельхознадзоре считают недостаточной предпринимаемые меры по предотвращению попадания на рынок санкционной продукции.
«Эффективность ответных российских мер могла бы намного выше, если бы в выявление контрабанды и уничтожение незаконной продукции со своей стороны более активно включился Роспотребнадзор», — заявила Мелано.
По ее словам, санкционную продукцию нередко можно встретить на прилавках магазинов. «К сожалению, Россельхознадзор не имеет возможности работать непосредственно в торговых точках, это компетенция Роспотребнадзора», — сказала она.
Уничтожение контрабандной продукции идет в соответствии с указом президента России «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ» (подписан 29 июля 2015 года). Согласно документу, с 6 августа 2015 года сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах, поддержавших экономические санкции в отношении России, и запрещенная к ввозу в РФ, подлежит изъятию и уничтожению.
Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.
Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 20 мая 2017 год снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.