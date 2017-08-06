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01:21 (мск), источник: Интерфакс

Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции за два года

С мая текущего года снят запрет на поставки некоторых видов товаров.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — В России с 6 августа 2015 года уничтожено около 17 тысяч тонн продукции, ввезенной из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, сообщил Россельхознадзор.

Больше всего уничтожено продукции растительного происхождения - 16,4 тысячи тонн. Продукции животноводства утилизировано около 500 тонн.
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Всего за два года действия этой меры было задержано 17,135 тысячи тонн санкционной продукции: 16,524 тысячи тонн растительной и 611 тонн животноводческой продукции.

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, наиболее активно работу по выявлению санкционной продукции ведут территориальные управления по Брянской и Смоленской областям, по Тверской и Псковской областям, находящиеся на административной границе с Белоруссией, через которую предпринимаются основные попытки контрабанды запрещенной продукции, а также территориальное управление по Москве, Московской и Тульской областям.

В то же время в Россельхознадзоре считают недостаточной предпринимаемые меры по предотвращению попадания на рынок санкционной продукции.

«Эффективность ответных российских мер могла бы намного выше, если бы в выявление контрабанды и уничтожение незаконной продукции со своей стороны более активно включился Роспотребнадзор», — заявила Мелано.

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По ее словам, санкционную продукцию нередко можно встретить на прилавках магазинов. «К сожалению, Россельхознадзор не имеет возможности работать непосредственно в торговых точках, это компетенция Роспотребнадзора», — сказала она.

Уничтожение контрабандной продукции идет в соответствии с указом президента России «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ» (подписан 29 июля 2015 года). Согласно документу, с 6 августа 2015 года сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах, поддержавших экономические санкции в отношении России, и запрещенная к ввозу в РФ, подлежит изъятию и уничтожению.

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 года.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 20 мая 2017 год снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.

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