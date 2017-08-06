Банк «ФК Открытие» и Рокетбанк устранили неполадки в работе

ТАСС, 6 августа. Банк «ФК Открытие» и Рокетбанк полностью восстановили работу после сбоя.

«Полностью восстановлена работа банкоматной сети банка “Открытие” и операций по картам. Также восстановлена работа операций Рокетбанка», — сказал ТАСС управляющий директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью Александр Дмитриев.

Обслуживание банковских карт Рокетбанка было прервано 5 августа в результате обрыва кабеля.

«Карты и все остальное заработало полноценно», — говорится в сообщении банка в официальном аккаунте в Twitter.

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Возобновление операций по банковским картам ТАСС также подтвердили клиенты Рокетбанка, являющегося дочерней структурой банка ФК «Открытие».

Как отмечается в сообщении банка «ФК Открытие» в соцсети «Вконтакте», восстановлена работа дистанционного банка для предпринимателей «Точка», который является его филиалом.