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02:06 (мск), источник: ТАСС

Банк «ФК Открытие» и Рокетбанк устранили неполадки в работе

Обслуживание было прервано в субботу в результате обрыва кабеля.

ТАСС, 6 августа. Банк «ФК Открытие» и Рокетбанк полностью восстановили работу после сбоя.

«Полностью восстановлена работа банкоматной сети банка “Открытие” и операций по картам. Также восстановлена работа операций Рокетбанка», — сказал ТАСС управляющий директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью Александр Дмитриев.

Обслуживание банковских карт Рокетбанка было прервано 5 августа в результате обрыва кабеля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Карты и все остальное заработало полноценно», — говорится в сообщении банка в официальном аккаунте в Twitter.

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Возобновление операций по банковским картам ТАСС также подтвердили клиенты Рокетбанка, являющегося дочерней структурой банка ФК «Открытие».

Как отмечается в сообщении банка «ФК Открытие» в соцсети «Вконтакте», восстановлена работа дистанционного банка для предпринимателей «Точка», который является его филиалом.

О проблемах с оплатой, снятием и переводом наличных средств один из первых российских виртуальных банков Рокетбанк (основан в 2012 году как мобильное приложение, продвигающее банковские услуги), сообщил 5 августа. Вслед за ним о технических неполадках заявил и «ФК Открытие», отметивший, что причиной перебоев в его работе стало повреждение оптоволоконного кабеля.

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