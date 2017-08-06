Банк «ФК Открытие» и Рокетбанк устранили неполадки в работе
Обслуживание было прервано в субботу в результате обрыва кабеля.
Обслуживание было прервано в субботу в результате обрыва кабеля.
ТАСС, 6 августа. Банк «ФК Открытие» и Рокетбанк полностью восстановили работу после сбоя.
«Полностью восстановлена работа банкоматной сети банка “Открытие” и операций по картам. Также восстановлена работа операций Рокетбанка», — сказал ТАСС управляющий директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью Александр Дмитриев.
Обслуживание банковских карт Рокетбанка было прервано 5 августа в результате обрыва кабеля.
«Карты и все остальное заработало полноценно», — говорится в сообщении банка в официальном аккаунте в Twitter.
Возобновление операций по банковским картам ТАСС также подтвердили клиенты Рокетбанка, являющегося дочерней структурой банка ФК «Открытие».
Как отмечается в сообщении банка «ФК Открытие» в соцсети «Вконтакте», восстановлена работа дистанционного банка для предпринимателей «Точка», который является его филиалом.
О проблемах с оплатой, снятием и переводом наличных средств один из первых российских виртуальных банков Рокетбанк (основан в 2012 году как мобильное приложение, продвигающее банковские услуги), сообщил 5 августа. Вслед за ним о технических неполадках заявил и «ФК Открытие», отметивший, что причиной перебоев в его работе стало повреждение оптоволоконного кабеля.