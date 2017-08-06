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08:09 (мск), источник: Informburo.kz

«Солнечный» дом на колёсах сделали для животноводов в ВКО

Дом оснащён всем необходимым для комфортного проживания в полевых условиях.

Источник: Informburo.kz

Автономный домик с солнечной батареей на крыше изготовили для животноводов и установили на отгонном участке Артакшил в Восточно-Казахстанской области, сообщает altaynews.kz.

Там сегодня сосредоточен откормочный гурт крупного рогатого скота, за которым ухаживают животноводы. Им приходится практически жить на работе, неся кругло­суточную вахту в полевых условиях.

Домик с солнечной батареей на крыше отвечает нормативам сохранения здоровья животноводов. Кроме того отлично вписывается в местный пейзаж.

«Наши животноводы с весны до глубокой осени работают на отгоне в условиях дождя, слякоти, ветра. Поэтому и появилась идея создать им комфортные условия с использованием современных средств цивилизации, то есть такой вот домик на колесах, в котором будет сухо, тепло, светло и уютно. Домик построили из деревянного бруса, обшили сверху профлистом. Работы по строительству выполнили Жаныбек Омирбеков, находящийся уже на пенсии, и его молодой помощник Вячеслав Кочетов — рабочий стройцеха хозяйства», — рассказал директор предприятия, изготовившего жилище, Анатолий Барков,

Солнечная батарея накапливает энергию, которая преобразуется и на выходе получается 220 вольт. А это свет в домике, радио, зарядка мобильника. Здесь установлен японский бензиновый электрогенератор, питающий вакуумный насос, который даёт воду. Есть и чугунная заводская печка для обогрева домика, две кровати с ортопедическими матрасами для хорошего отдыха.

«Домик прекрасный, и нам созданы очень хорошие условия. Устраивает и заработная плата — до 90 тысяч тенге выходит, что очень важно, в частности, для моей семьи. У нас с женой Назым трое детей — третьеклассник Ислам, “нулевик” Темирлан и девятимесячная дочурка Коркем. В ответ на такую заботу, конечно же, хочется и дальше добросовестно работать», — говорит скотник Мирхат Кабылбеков.

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