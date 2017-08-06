«Солнечный» дом на колёсах сделали для животноводов в ВКО
Дом оснащён всем необходимым для комфортного проживания в полевых условиях.
Дом оснащён всем необходимым для комфортного проживания в полевых условиях.
Автономный домик с солнечной батареей на крыше изготовили для животноводов и установили на отгонном участке Артакшил в
Там сегодня сосредоточен откормочный гурт крупного рогатого скота, за которым ухаживают животноводы. Им приходится практически жить на работе, неся круглосуточную вахту в полевых условиях.
Домик с солнечной батареей на крыше отвечает нормативам сохранения здоровья животноводов. Кроме того отлично вписывается в местный пейзаж.
«Наши животноводы с весны до глубокой осени работают на отгоне в условиях дождя, слякоти, ветра. Поэтому и появилась идея создать им комфортные условия с использованием современных средств цивилизации, то есть такой вот домик на колесах, в котором будет сухо, тепло, светло и уютно. Домик построили из деревянного бруса, обшили сверху профлистом. Работы по строительству выполнили Жаныбек Омирбеков, находящийся уже на пенсии, и его молодой помощник Вячеслав Кочетов — рабочий стройцеха хозяйства», — рассказал директор предприятия, изготовившего жилище, Анатолий Барков,
Солнечная батарея накапливает энергию, которая преобразуется и на выходе получается 220 вольт. А это свет в домике, радио, зарядка мобильника. Здесь установлен японский бензиновый электрогенератор, питающий вакуумный насос, который даёт воду. Есть и чугунная заводская печка для обогрева домика, две кровати с ортопедическими матрасами для хорошего отдыха.
«Домик прекрасный, и нам созданы очень хорошие условия. Устраивает и заработная плата — до 90 тысяч тенге выходит, что очень важно, в частности, для моей семьи. У нас с женой Назым трое детей — третьеклассник Ислам, “нулевик” Темирлан и девятимесячная дочурка Коркем. В ответ на такую заботу, конечно же, хочется и дальше добросовестно работать», — говорит скотник Мирхат Кабылбеков.