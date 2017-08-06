Кто шьёт одежду для казахстанских поваров и врачей

Источник: Forbes.kz

Компания SD Uniform, которую возглавляет предприниматель Расул Касымбеков, однажды получила заказ из Лондона на изготовление 300 комплектов поварской одежды для ресторанов и гостиниц. О казахстанском бренде профессиональной одежды для поваров Chef Star англичане узнали из Facebook. Правда, этот контракт сорвался из-за бюрократических проволочек. Но Расул не переживает — их поварские кители и фартуки пользуются спросом в России. У компании есть свое представительство в Москве, которое открылось меньше чем через год со дня презентации бренда Chef Star.

— Мы делаем ставку на функциональность, стиль и практичность. Одежду Chef Star должны выбирать не потому, что она сделана в Казахстане, а потому что это — лучший продукт. И эта наша стратегия дала очень хорошие результаты, — заявил бизнесмен.

Бренд был презентован в начале 2015, через год, в январе 2016, он принес компании оборот в 12 млн тенге, а к концу года оборот составил уже 36 млн тенге. Таким образом, рост составил 300%.

— У нас есть преимущества перед конкурентами. Во-первых, это дизайн. Во-вторых, такие характеристики, как износостойкость, воздухопроницаемость и практичность. В-третьих, наши казахстанские и российские конкуренты шьют из того, что продается на рынках. Мы же специально подбираем и закупаем ткань на текстильных заводах, — рассказал Расул Касымбеков. — Но самая главная фишка, которой нет у других — это финишная силиконовая обработка одежды, которую мы придумали сами. Работа напрямую с текстильным производителем позволяет внедрять свои технологии. Силиконовая обработка дает дополнительную защиту, и от стирки к стирке вещь становится все мягче и мягче. Такого нет ни у американцев, ни у французов.

Ткань для продукции казахстанского бренда Chef Star закупается в Южной Корее, Китае и Нидерландах. К слову, затраты на ткань составляют около 50% от себестоимости продукта. Расул сетует на то, что в Казахстане нет текстильной промышленности, что значительно отражается на себестоимости продукции. Стоимость поварской одежды Chef Star составляет от 10 до 30 тыс. тенге за единицу. По словам Расула Касымбекова, для Казахстана и России бренд находится в среднем ценовом сегменте.

Дизайн моделей предприниматель разрабатывает сам. В компании, конечно, есть выпускающий дизайнер, но концепцию придумывает Расул. Правда, его образование никакого отношения к швейному делу не имеет. У Расула Касымбекова диплом врача-стоматолога, но он ни дня не проработал по специальности, если не считать практики. Дело в том, что на третьем курсе Расул увлекся новомодным направлением в медицине — организацией и менеджментом здравоохранения. МВА собеседник получил уже в EU Business School.

История компании SD Uniform началась с хобби мамы Расула, которое позже переросло в семейный бизнес. В 2012 Расулу Касымбекову пришла идея заняться производством профессиональной одежды. Учитывая его медицинское образование, легче всего было начать производство одежды для врачей. Так возник бренд «Стильный доктор». Цены на эту продукцию, кстати, спустя две последние девальвации, остались на прежнем уровне — от 6,5 до 18 тыс. тенге за штуку.

— Мы не поднимали розничную цену на одежду для врачей с 2013. С одеждой для поваров мы пережили одну девальвацию, и так и держим цены. Это наша политика: цены не растут, а качество улучшается. Просто у нас своя бизнес-модель, — рассказал предприниматель.

Основной доход компании приносит бренд поварской одежды Chef Star. По словам Расула, у «Стильного доктора» и Chef Star изначально были разные стратегии — первый ориентирован на местный рынок, второй сразу задумывался как международный проект. Было принято решение начинать выходить за рубеж с России. Во-первых, это — ближайший сосед, во-вторых, та там та же языковая среда.

— Я верю в случайности. Так получилось, что в марте 2016 я на неделю поехал погостить к другу в Санкт-Петербург. Мы прилетели ночью, а утром у меня уже была встреча с управляющими директорами одной крупной сети. Так, вместо недели отдыха, у меня было по пять встреч в день. Домой я возвращался с заказом на 300 тыс. рублей, — улыбаясь, вспомнил Расул.

Сейчас у компании SD Uniforms&Accessories есть собственный цех, где трудятся 15 человек и еще три привлекаются на аутсосрс. А когда-то все начиналось с небольшого ателье, где работало 3 человека В 2016 компания производила по 3500 единиц поварской одежды в месяц. Сейчас средний оборот компании — 2−2,5 тыс. единиц одежды в месяц.

На развитие бизнеса Расул Касымбеков брыл кредит как физическое — 6,5 млн тенге. По его мнению, в Казахстане для займа юридическим лицам созданы плохие условия.

В этом году, по словам Расула, компания взяла вектор на сокращение линейки поварской одежды и отказ от продаж конечному потребителю. Вместо этого будет расширена дилерская сеть. Кстати, MBA-образование дало Расулу возможность познакомится со многими бизнес-консультантами, и сейчас, благодаря этим связям, он ведет переговоры с потенциальным дистрибьютором в Барселоне.

А линия поварской одежды сокращается не оттого, что она не пользуется спросом, а потому, что большой ассортимент плохо сказывается на продажах.

— У нас осталось 12 основных моделей, которые пользуются популярностью, и два текстиля на выбор. В 2015, когда мы только исследовали этот рынок и работали как ателье по заказу и пожеланиям, мы обратили внимание на предпочтения людей и выпустили 25 основных моделей. Они охватывают все «хотелки» поваров. И каждая модель была доступна в 16 цветах и в пяти разных текстилях. У нас в каталоге только поварских курток было более 5 тыс. позиций. А это очень много, потому что люди не могли выбрать, — рассказал бизнесмен.

На вопрос, почему для развития компании было принято решение шить одежду именно для поваров, Расул Касымбеков ответил: основная причина заключалась в том, что производственные линии, которые уже были у компании, и текстиль, который подбирался для медицинской одежды, хорошо подходили и к поварской одежде.

— Очень часто слышу вопрос: «Зачем тебе все это надо?» Но когда мы делали конкурентный анализ, выяснилось, что рынок профессиональной одежды очень сумбурный и непонятный, и на 90% — теневой, — сообщил предприниматель.

Расул Касымбеков советует: главное — выбрать правильное стратегическое направление — либо ты работаешь в ретейле, либо в производстве.