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08:13 (мск), источник: Sputnik.by

Указ № 240 об адресных субсидиях на жилье вступил в силу

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Указ президента Беларуси № 240, которым изменяется система государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на льготы, вступает в силу с 6 августа в Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Указ № 240 был подписан 6 июля и предусматривал, что со вступлением его в силу через месяц, с 6 августа, указ № 585, дающий право на господдержку при строительстве жилья для молодых и многодетных семей, утратит свою силу: они будут иметь право на получение адресных жилищных субсидий только в порядке очередности.

Указ о продлении срока действия этого документа Лукашенко подписал 2 августа: теперь молодые и многодетные семьи, взявшие коммерческие кредиты на строительство жилья до 6 августа, будут иметь право на получение от государства компенсаций по процентным ставкам.

На такую господдержку в целом по стране могут рассчитывать 2814 молодых и 148 многодетных семей.

Указ № 240 предусматривает введение адресных жилищных субсидий, которые будут рассчитываться индивидуально в зависимости от состава семьи нуждающегося, имеющейся в собственности жилой площади.

Данные субсидии будут предоставляться для уплаты части процентов по жилищным кредитам, которые граждане получили в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам — и на погашение части основного долга по подобным кредитам.

Получить такие субсидии смогут граждане, которые имеют право на господдержку по указу № 13 от 6 января 2012 года, а также ветераны боевых действий на территории других государств.

Всего на адресное субсидирование в Беларуси будет направлено 135 миллионов рублей, эти средства будут выдаваться банками по решению исполкомов.

Погашение основного долга по льготным кредитам субсидируется в размере 100% многодетным семьям, если в их составе четверо и более детей, в размере 95% — если в семье трое несовершеннолетних детей, либо до 23-х лет, проживающих совместно и проходящих обучение в учебных заведениях, в размере 35% — детям-сиротам, в размере 10% и 20% от основного долга — молодым семьям при рождении первого и второго ребенка соответственно.

На данный момент на учете нуждающихся в республике стоит почти 700 тысяч семей, и третья часть из них может рассчитывать на господдержку.

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