Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

Так, по состоянию на 6 августа в Беларуси намолочено более 2,1 млн т зерна, из которых 684,7 тыс. т — аграриями Брестской области, 480,8 тыс. т — Гомельской. В Минской и Могилевской областях намолочено 427,4 и 185,9 тыс. т зерна соответственно, в Гродненской — 356,3 тыс. т, в Витебской, которая последней включилась в жатву, — 54,1 тыс. т.