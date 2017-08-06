Первышов: На бюджет Краснодара скоро «лягут» новые долги прошлых лет

Среди накопленных проблем, которые уже потребовали срочных «вливаний» из муниципальной казны, — ситуация в МУП «КТТУ», когда властям Краснодара в середине года пришлось пересматривать бюджет и изыскивать 200 миллионов рублей на погашение долгов предприятия.

Также сейчас в стадии банкротства находится «Кубанский универсальный банк», в уставном капитале которого 95% — доля муниципалитета.

«Когда процедура банкротства завершится и будут проданы все активы, может оказаться, что их не хватит на погашение долгов банка. А мы, возможно, будем нести субсидиарную ответственность», — цитирует главу города Евгения Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

В стадии банкротства сейчас — и МУП «Совхоз «Прогресс», учредителем которого также является мэрия. Собственных активов организации может не хватить на погашение задолженности.

«Как ведущее предприятие отрасли, имеющее серьезные активы, довели до банкротства, будем разбираться», — уточнил мэр.

Его опасения вызывает и ситуация со строительной компанией «Пересвет-Регион». Девелопер получил от муниципалитета землю около Карасунских водоемов. Но впоследствии по заявлению прокуратуры строительство домов было остановлено: сотрудники ведомства доказали в суде, что администрация не имела права предоставлять участок.

Сегодня «Пересвет-Регион» — также в банкротном состоянии. Руководство компании намерено требовать компенсаций от города, который давал землю и разрешения на строительство. Примерная сумма — 600 миллионов рублей.