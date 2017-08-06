Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали вероятность отделения Одесской обл от Украины
Умеренные возлияния грозят ожирением
Мама придумала необычный способ следить за дочкой-подростком
Наследников имущества защитит новый закон
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
"Прокатился": СМИ о реакции на полет Порошенко на МиГ-29
ВКС РФ без энтузиазма ждут истребители Су-57 – СМИ
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
8Уникальные витрины Могадишо
15:25 (мск), источник: БЕЛТА

БЖД перевозит почти 80% пассажиров электричками экономкласса

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога перевозит почти 80% пассажиров электричками экономкласса. Соответствующая информация содержится в обзоре Национального статистического комитета ко Дню железнодорожника, который отмечается в Беларуси в этом году 6 августа, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Существующая сеть Белорусской железной дороги обеспечивает перевозки пассажиров в международном, межрегиональном, региональном и городском сообщениях. Наибольшее количество пассажиров перевозится в региональном сообщении экономкласса. На его долю в 2016 году приходилось 78,3% перевозок железнодорожным транспортом. В прошлом году этим видом сообщения воспользовалось 64,1 млн человек», — говорится в обзоре.

По Белорусской железной дороге в 2016 году было перевезено 81,8 млн человек, или 4,1% от общего количества пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта. В межрегиональном сообщении было перевезено 10,4 млн человек (12,7% в общем объеме перевозок пассажиров железнодорожным транспортом), или в 1,3 раза больше, чем в 2010-м. В международном сообщении — 3,8 млн пассажиров (4,7%).

Каждый житель Беларуси в прошлом году в среднем 9 раз воспользовался услугами Белорусской железной дороги.

Также за 2016 год по БЖД было перевезено 126,8 млн т грузов. Удельный вес железнодорожного транспорта в структуре перевозок грузов всеми видами транспорта составил 30,4%. Грузооборот железнодорожного транспорта в прошлом году составил 41,1 млрд тонно-километров, или 32,7% в общем объеме грузооборота всех видов транспорта.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей Белорусской железной дороги на 1 января 2017 года составила 5,48 тыс. км. Густота железнодорожных путей составляет 26,4 км на 1 тыс. кв. км территории. Каждый пятый километр железнодорожных путей электрифицирован. На начало 2017 года протяженность электрифицированных участков составила 1131 километр и по сравнению с 2010-м увеличилась на 233 километра, или на 25,9%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года
В Беларуси с начала недели утонули 15 человек
Лавров разъяснил Тиллерсону суть ответных мер РФ на санкции США
МЧС: три горняка заблокированы на одном из участков шахты «Мир»
Сирийская армия захватила последний оплот ИГ в Хомсе
В Италии оценили ущерб от продэмбарго России
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
СМИ сообщили о покушении на саудовского наследного принца
Конгрессвумен США по ошибке пообещала устроить импичмент Путину
Спорт
Гэтлин победил Болта на последней стометровке ямайца в карьере Никто не был готов к тому, что восьмикратный чемпион ОИ, заранее объявивший о завершении карьеры после лондонского ЧМ, не выиграет свой последний забег на 100 метров
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь