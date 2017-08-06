БЖД перевозит почти 80% пассажиров электричками экономкласса

Источник: БЕЛТА

«Существующая сеть Белорусской железной дороги обеспечивает перевозки пассажиров в международном, межрегиональном, региональном и городском сообщениях. Наибольшее количество пассажиров перевозится в региональном сообщении экономкласса. На его долю в 2016 году приходилось 78,3% перевозок железнодорожным транспортом. В прошлом году этим видом сообщения воспользовалось 64,1 млн человек», — говорится в обзоре.

По Белорусской железной дороге в 2016 году было перевезено 81,8 млн человек, или 4,1% от общего количества пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта. В межрегиональном сообщении было перевезено 10,4 млн человек (12,7% в общем объеме перевозок пассажиров железнодорожным транспортом), или в 1,3 раза больше, чем в 2010-м. В международном сообщении — 3,8 млн пассажиров (4,7%).

Каждый житель Беларуси в прошлом году в среднем 9 раз воспользовался услугами Белорусской железной дороги.

Также за 2016 год по БЖД было перевезено 126,8 млн т грузов. Удельный вес железнодорожного транспорта в структуре перевозок грузов всеми видами транспорта составил 30,4%. Грузооборот железнодорожного транспорта в прошлом году составил 41,1 млрд тонно-километров, или 32,7% в общем объеме грузооборота всех видов транспорта.