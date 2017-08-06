Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Необычная внешность сделала девочку звездой соцсетей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
«Париж сала нэ купуэ. А шо Лондон, тоже?»: Песков об Украине и ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Уникальные витрины Могадишо
12:27 (мск), источник: РБК

В Италии оценили ущерб от продэмбарго России

Италия потеряла из-за российского эмбарго от 11 до 12€ млрд и 200 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил президент Итало-Российской торговой палаты Розарио Алессандрелло, передает «РИА Новости».

Источник: AP 2017

По его словам, контрасанкции России «не вредят европейским компаниям, в особенности немецким», а в основном «наносят ущерб Италии».

Больше всего от российских контрсанкций пострадал агропродовольственный сектор.

«К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках», — сказал Алессандрелло. Он отметил, что российский рынок ближе всего находится к Италии и лучше всего подходит «для итальянцев». Он заметил, что рынки в Южной и Северной Америке могут быть интересны для итальянских предпринимателей, но «они не могут заменить российский».

Читайте также
Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции за два года

Алессандрелло призвал начать диалог о налаживании отношений России и ЕС, и предложил первым начать его Москве. Он объяснил это тем, что Россия не может заменить «специфические итальянские агропродовольственные товары», потому что их производство связано с географическими особенностями Италии и не могут быть сделаны за ее пределами.

Российское правительство продлило продовольственное эмбарго для стран Европейского союза 8 июля. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2018 года. В конце июня Совет ЕС продлил на полгода санкции против секторов экономики России до 31 января 2018 года.

Москва ввела эмбарго в августе 2014 года в качестве ответных мер на санкции западных стран, которые были наложены на Россию из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Указом президента России Владимира Путина в страну запрещен ввоз определенных продуктов, в том числе говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей.

Комментарии
1
Димко Титов
Няш-мяш, Рим наш!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ЕС: санкции против самих себя
Во время загрузки произошла ошибка.
6 июля 2016© Ньюстюб
 Как отдыхает Владимир Путин (фото)
Стала известна причина массовой драки в воинской части на Урале
Трамп поблагодарил Россию и КНР за поддержку санкций против КНДР
СМИ: Британия готова заплатить €40 млрд за выход из Евросоюза
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
В ФРГ предложили отложить вопрос Крыма и наладить отношения с РФ
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок
Спорт
Гэтлин победил Болта на последней стометровке ямайца в карьере Никто не был готов к тому, что восьмикратный чемпион ОИ, заранее объявивший о завершении карьеры после лондонского ЧМ, не выиграет свой последний забег на 100 метров
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь