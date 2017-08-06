В Италии оценили ущерб от продэмбарго России
Италия потеряла
Италия потеряла
По его словам, контрасанкции России «не вредят европейским компаниям, в особенности немецким», а в основном «наносят ущерб Италии».
«К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках», — сказал Алессандрелло. Он отметил, что российский рынок ближе всего находится к Италии и лучше всего подходит «для итальянцев». Он заметил, что рынки в Южной и Северной Америке могут быть интересны для итальянских предпринимателей, но «они не могут заменить российский».
Алессандрелло призвал начать диалог о налаживании отношений России и ЕС, и предложил первым начать его Москве. Он объяснил это тем, что Россия не может заменить «специфические итальянские агропродовольственные товары», потому что их производство связано с географическими особенностями Италии и не могут быть сделаны за ее пределами.
Российское правительство продлило продовольственное эмбарго для стран Европейского союза 8 июля. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2018 года. В конце июня Совет ЕС продлил на полгода санкции против секторов экономики России до 31 января 2018 года.
Москва ввела эмбарго в августе 2014 года в качестве ответных мер на санкции западных стран, которые были наложены на Россию