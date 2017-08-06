В Италии оценили ущерб от продэмбарго России

Источник: AP 2017

По его словам, контрасанкции России «не вредят европейским компаниям, в особенности немецким», а в основном «наносят ущерб Италии».

Больше всего от российских контрсанкций пострадал агропродовольственный сектор.

«К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках», — сказал Алессандрелло. Он отметил, что российский рынок ближе всего находится к Италии и лучше всего подходит «для итальянцев». Он заметил, что рынки в Южной и Северной Америке могут быть интересны для итальянских предпринимателей, но «они не могут заменить российский».

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Алессандрелло призвал начать диалог о налаживании отношений России и ЕС, и предложил первым начать его Москве. Он объяснил это тем, что Россия не может заменить «специфические итальянские агропродовольственные товары», потому что их производство связано с географическими особенностями Италии и не могут быть сделаны за ее пределами.

Российское правительство продлило продовольственное эмбарго для стран Европейского союза 8 июля. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2018 года. В конце июня Совет ЕС продлил на полгода санкции против секторов экономики России до 31 января 2018 года.