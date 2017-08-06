Более 550 фур ожидают выезда на границе с Литвой и Латвией

По информации на 12.00 6 августа, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди находятся 180 грузовых автомобилей и 20 легковых авто, в «Беняконях» — 74 грузовика и 13 легковушек, в «Котловке» — 65 фур и 15 легковых автомобилей, в «Привалке» — 38 большегрузов.

На границе с Латвией в пункте пропуска «Урбаны» своей очереди ожидают 120 фур и 25 легковушек, в «Григоровщине» находятся еще 85 грузовых авто.