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13:22 (мск), источник: БЕЛТА

Более 550 фур ожидают выезда на границе с Литвой и Латвией

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Литвой и Латвией ожидают выезда более 550 фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По информации на 12.00 6 августа, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди находятся 180 грузовых автомобилей и 20 легковых авто, в «Беняконях» — 74 грузовика и 13 легковушек, в «Котловке» — 65 фур и 15 легковых автомобилей, в «Привалке» — 38 большегрузов.

На границе с Латвией в пункте пропуска «Урбаны» своей очереди ожидают 120 фур и 25 легковушек, в «Григоровщине» находятся еще 85 грузовых авто.

На границе с Польшей и Украиной очередей нет.

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