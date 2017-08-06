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14:05 (мск), источник: Noi.md

Большинство сезонных овощей можно покупать на рынке по 5 леев

Цена помидоров, огурцов, перца, кабачков составляет на рынке от 5 леев.

Источник: Noi.md

Помидоры и перец подешевели по сравнению с прошлой неделей на 1 и 2 лея, а огурцы и кабачки подорожали на 1 лей. Желтые и розовые помидоры стоят 10−12 леев за килограмм, передает IPN.

Стоимость картофеля начинается, как и на прошлой неделе, от 6 леев. Кочан кукурузы можно покупать за 2 и 3 лея, их стоимость снижается. На прошлой неделе они продавались по 4 лея. Пучок сельдерея, укропа и зеленого лука продается за два лея. Капуста стоит 4 лея, а десятку куриных яиц можно будет покупать за 12 леев.

Один килограмм персиков стоит 6−7 леев, а абрикосов — 10 леев. Арбузы продаются по 3 лея за килограмм, а дыни — по 5 леев.

Один килограмм черной смородины продается за 35 леев, а клубники больше нет в продаже. Кизил продается по 20 леев за килограмм, а слива — за 6−7 леев. Сладкую ежевику можно покупать по 35 леев за килограмм.

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