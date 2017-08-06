Минэнерго Украины не исключило «технической неготовности» к транзиту газа

Источник: РИА Новости

На днях руководство «Укртрансгаза» обвинило «Нафтогаз» в том, что компания не заинтересована в инвестициях в ГТС Украины якобы из-за рисков, связанных со строительством Россией газопроводов в обход Украины. Такая политика якобы может негативно отразиться на подготовке страны к зиме.

Глава Минэнерго позицию «Укртрансгаза» поддержал. «Я считаю бестолковой политику “Нафтогаза” относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК “Нафтогаз Украины” мы можем дойти до того, что “Укртрансгаз” может быть технически не готов к прокачке газа», — сказал Насалик в интервью украинскому «Первому национальному» телеканалу.

«Если она (ГТС. — Прим. ред.) будет не готова, это будет катастрофа», — заявил министр.

При этом он отметил, что сейчас подготовка энергетического сектора к зиме идет по плану. «У меня нет проблем в целом к прохождению осенне-зимнего периода», — добавил Насалик.