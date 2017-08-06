Минэнерго Украины не исключило «технической неготовности» к транзиту газа
КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Оператор украинской газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» может быть технически не готова к прокачке газа
КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Оператор украинской газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» может быть технически не готова к прокачке газа
На днях руководство «Укртрансгаза» обвинило «Нафтогаз» в том, что компания не заинтересована в инвестициях в ГТС Украины якобы
Глава Минэнерго позицию «Укртрансгаза» поддержал. «Я считаю бестолковой политику “Нафтогаза” относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК “Нафтогаз Украины” мы можем дойти до того, что “Укртрансгаз” может быть технически не готов к прокачке газа», — сказал Насалик в интервью украинскому «Первому национальному» телеканалу.
«Если она (ГТС. — Прим. ред.) будет не готова, это будет катастрофа», — заявил министр.
При этом он отметил, что сейчас подготовка энергетического сектора к зиме идет по плану. «У меня нет проблем в целом к прохождению
Ранее «Газпром» сократил транзит газа через территорию Украины, переведя часть поставок на трубопровод OPAL. Возможные потери Киева, который за счет OPAL может лишиться около 20% годового транзита, оцениваются в 400 миллионов долларов.
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