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21:58 (мск), источник: РИА Новости

Минэнерго Украины не исключило «технической неготовности» к транзиту газа

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Оператор украинской газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания «Нафтогаза» инвестировать в ГТС Украины, заявил глава украинского Минэнерго Игорь Насалик.

Источник: РИА Новости

На днях руководство «Укртрансгаза» обвинило «Нафтогаз» в том, что компания не заинтересована в инвестициях в ГТС Украины якобы из-за рисков, связанных со строительством Россией газопроводов в обход Украины. Такая политика якобы может негативно отразиться на подготовке страны к зиме.

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Глава Минэнерго позицию «Укртрансгаза» поддержал. «Я считаю бестолковой политику “Нафтогаза” относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК “Нафтогаз Украины” мы можем дойти до того, что “Укртрансгаз” может быть технически не готов к прокачке газа», — сказал Насалик в интервью украинскому «Первому национальному» телеканалу.

«Если она (ГТС. — Прим. ред.) будет не готова, это будет катастрофа», — заявил министр.

При этом он отметил, что сейчас подготовка энергетического сектора к зиме идет по плану. «У меня нет проблем в целом к прохождению осенне-зимнего периода», — добавил Насалик.

Ранее «Газпром» сократил транзит газа через территорию Украины, переведя часть поставок на трубопровод OPAL. Возможные потери Киева, который за счет OPAL может лишиться около 20% годового транзита, оцениваются в 400 миллионов долларов.

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