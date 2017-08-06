Цены в Беларуси расти не будут — Зиновский
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не стоит ожидать роста цен. Об этом заявил министр экономики Владимир Зиновский в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не стоит ожидать роста цен. Об этом заявил министр экономики Владимир Зиновский в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Мы для себя планку поставили, что цены не будут расти без определенной необходимости, потому что должна быть конкуренция на рынке. Мы очень за этим наблюдаем», — подчеркнул министр.