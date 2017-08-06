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21:43 (мск), источник: БЕЛТА

Цены в Беларуси расти не будут — Зиновский

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не стоит ожидать роста цен. Об этом заявил министр экономики Владимир Зиновский в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2017

«Мы для себя планку поставили, что цены не будут расти без определенной необходимости, потому что должна быть конкуренция на рынке. Мы очень за этим наблюдаем», — подчеркнул министр.

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