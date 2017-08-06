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22:59 (мск), источник: Sputnik.by

Министр: стоимость квадратного метра должна равняться средней зарплате

Из всех построенных в Беларуси объектов министра больше всего радует силуэт Островецкой АЭС.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Стоимость квадратного метра жилья может приблизиться к средней зарплате, рассказал в эфире «Беларусь-1» министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

«Стоимость квадратного метра по господдержке — 840 рублей, наша задача выйти на показатель, при котором стоимость квадратного метра будет равна средней заработной плате, мы близки к нему», — рассказал Черный.

Министр уверен, что в строительстве жилья большая часть нагрузки должна лежать на будущем собственнике жилья.

«Для этого нужны доступные кредиты, а та категория граждан, которая не может себе этого позволить, может воспользоваться арендным жильем», — считает Черный.

В этом полугодии в сфере на 10% вырос уровень экспорта. Министр уверен, что возможность зарабатывать есть, зарплата за полгода в сфере выросла примерно на 11%.

«Больше горжусь промышленными объектами. Видишь силуэт АЭС с ее градированием и понимаешь, что это сделано руками белорусских строителей», — отметил министр.

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