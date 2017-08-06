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6 августа, источник: БЕЛТА

Заработная плата в строительной отрасли выросла с начала года на 11%

По словам министра, экспорт строительных услуг, по сравнению с прошлым годом, вырос на 10% за первое полугодие.

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заработная плата в строительной отрасли выросла с начала года на 11%. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, экспорт строительных услуг, по сравнению с прошлым годом, вырос на 10% за первое полугодие. «Белорусские строители участвуют в возведении жилых комплексов за рубежом, работают на Тульском металлургическом заводе, в отраслях атомной и нефтеперерабатывающей промышленности. Отдельные категории строительных специальностей (монтажники, электромонтажники) востребованы. Заработная плата в строительной отрасли выросла с начала года на 11 процентов», — рассказал министр.

По словам Анатолия Черного, в течение текущего года также будут доработаны механизмы приобретения жилья по ипотеке.

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