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00:20 (мск), источник: БЕЛТА

Ипотечное кредитование в Беларуси может заработать в течение года

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ипотечное кредитование в Беларуси может заработать в течение года. Об этом в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный.

Источник: Reuters

По его словам, сейчас дорабатывают механизмы регулирования некоторых вопросов. «Важно как будут изыматься квартиры при невозможности погашения долга. Думаю, в течение одного года эти механизмы будут», — отметил он.

По мнению министра, застройщикам жилья сегодня необходимо ориентироваться на возможности граждан и стремиться к возведению доступного жилья. Перед отраслью стоит задача также по снижению себестоимости строительства.

«Сдержать рост квадратного метра уже удается. За первое полугодие стоимость квадратного метра при строительстве с господдержкой составляет в среднем Br804», — подчеркнул Анатолий Черный.

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