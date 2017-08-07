Ипотечное кредитование в Беларуси может заработать в течение года

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По его словам, сейчас дорабатывают механизмы регулирования некоторых вопросов. «Важно как будут изыматься квартиры при невозможности погашения долга. Думаю, в течение одного года эти механизмы будут», — отметил он.

По мнению министра, застройщикам жилья сегодня необходимо ориентироваться на возможности граждан и стремиться к возведению доступного жилья. Перед отраслью стоит задача также по снижению себестоимости строительства.