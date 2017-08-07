За долг в 240 млн тенге казахстанец лишился всего имущества

Источник: Nur.kz

Три года владелец ТОО «СемейПластКом» использовал различные способы, чтобы не платить налоги. Чаще всего предприятие искусственно завышало затратную часть, и в бухгалтерских документах множились фиктивные счета-фактуры о приобретении товаров, услуг или работ от других организаций.

«С целью завуалирования следов преступления, с 2013 года по 2015 год он умышленно вносил заведомо искаженные данные в официальные налоговые декларации относительно величины доходов и расходов, учитываемых при исчислении налогов, с целью сокрытия фактического полученного дохода предприятия за указанный период, путем искусственного увеличения расходов», — пояснил судья суда № 2 Семея Тулеген Султанов.

К примеру, в 2013 году предприниматель необоснованно отнес на вычеты сумму транспортных расходов по мнимым взаиморасчетам с поставщиками.

В 2014 году он стал использовать свое лжепредприятие в качестве мнимого поставщика.

Счета-фактуры выписывались без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. В итоге владелец компании «СемейПластКом» не выплатил в бюджет ни корпоративный подоходный налог, ни налог на добавленную стоимость.

Схема продолжала работать, «экономя» предпринимателю внушительные суммы. В 2015 году он вновь использовал счета-фактуры без фактического выполнения работ и необоснованно отнес на вычеты сумму транспортных расходов по мнимым взаиморасчетам с поставщиками.

При этом предприятие активно участвовало в госзакупках, оказывая услуги отделам строительства и ЖКХ города Семей, а также отделам ЖКХ города Курчатов, Шемонаихинского и Бородулихинского районов ВКО.

Однако это, как и взаиморасчеты, не было отражено в совокупном и облагаемом доходе, и соответственно налоги также не были выплачены.

В общей сложности за три года предприниматель не выплатил в бюджет 238 594 990 тенге.

Решением суда его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Но предпринимателю отчасти повезло.

Суд учел, что он ранее не судим, женат, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей в возрасте 7, 9 и 15 лет, положительно характеризуется по месту проживания и работы, вину признал, чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении, что признается смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами.

На день введения Закона об амнистии ему уже исполнилось 62 года, он совершил преступление средней тяжести, поэтому подлежит освобождению от основного наказания, сообщили в суде.

Тем не менее, преступление не останется безнаказанным. Решением суда предприниматель обязан возместить государству 238 594 990 тенге, а также выплатить государственную пошлину в размере 7 157 847 тенге и судебные процессуальные издержки в сумме 56 174 тенге.