Более миллиона тенге заплатит теплостанция за опасный золоотвал в Темиртау

Источник: Kazinform

Согласно законодательству, собственник золоотвала обязан покрывать золу водой, чтобы она не разлеталась по жилым массивам Темиртау. Однако компания ТОО «Bassel Group LLS», которой принадлежит тепловая станция «КарГРЭС-1» и золоотвал, это требование нарушила.

Получив жалобу от населения, руководство природоохранной прокуратуры поручило сотрудникам департамента экологии провести внеплановую проверку на золоотвале. Они выяснили, что шлаки были затоплены водой лишь частично.

В тех местах, где вода отсутствовала, зола разлеталась по жилому сектору, что влияло на плохое самочувствие населения.

«Собственник золоотвала нарушил требования, указанные в заключении государственной экологической экспертизы, об обязательном наличии воды в золоотвале. Нарушение этих требований противоречит статьям 47, 51, 199 Экологического Кодекса», — сообщили в административном суде Темиртау.

Судья административного суда Назгуль Тлекова признала собственника золоотвала — компанию «Bassel Group LLS» виновной в совершении правонарушения по статье 332 Кодекса «Об административных правонарушениях».

«Суд находит, что действия ТОО “Bassel Group LLS” правильно квалифицированы по статье 332 Кодекса “Об административных правонарушениях”. На рабочих участках золоотвала должен постоянно поддерживаться уровень воды, покрывающий слой заскладированных золошлаковых отходов», — указала при оглашении постановления судья Назгуль Тлекова, и оштрафовала предприятие на 500 месячных расчетных показателей, то есть 1 миллион 134 тысячи 500 тенге.