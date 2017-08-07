Цены на медицинские услуги в Казахстане растут быстрее, чем зарплаты врачей — исследование

Источник: Tengrinews

Первичный прием поднялся в цене на 10 процентов за год, общий анализ крови — на 7,6 процента, общий анализ мочи — на 8,5 процента, УЗИ брюшной полости — на 13 процентов.

Рост цен отмечен и на услуги стоматологий: так, удаление зуба подорожало на 10 процентов за год. На 6,5 процента выросли массажные услуги, на 6,8 процента — санаторные.

В то же время рост заработных плат в системе здравоохранения не столь высок. Так, по итогам II квартала 2017 года, в целом по сфере охраны здоровья и социальных услуг рост среднемесячной зарплаты составил всего 6,1 процента, при этом индекс реальной зарплаты показал снижение покупательской способности сотрудников отрасли на 1,3 процента.

Заметнее всего поднялась оплата сотрудников больничных организаций (на 7 процентов за год), но и тут покупательская способность зарплат работников сектора упала на 0,5 процента за год.

Кроме того, сотрудники сектора здравоохранения и соцуслуг получают на 24,3 процента меньше, чем в среднем работники по РК.

Как отмечают аналитики, министр здравоохранения Елжан Биртанов дал благоприятный прогноз на будущее, сказав, что средняя заработная плата врачей в системе обязательного медицинского страхования будет расти.

По мнению министра, повышение произойдет в связи с тем, что увеличатся доходы клиник. Лучшие клиники смогут повысить свои доходы на основе конкуренции и, соответственно, повысят заработную плату врачам.

Как известно, первые взносы и отчисления по ОСМС начали поступать с июня текущего года. Количество сотрудников в системе здравоохранения и соцуслуг выросло по итогам II квартала 2017 года почти на 8 процентов за год.

В области охраны здоровья значительнее всего прирост для больничных организаций: на 8 процентов выросла списочная численность сотрудников и на 7,9 процента — фактическая.

В области соцсервисов наибольший рост отмечен в сегменте предоставления услуг без обеспечения проживания: на 9,3 процента выросла списочная численность работников, на 11,5 процента — фактическая.

В целом прошлый год показал значительный рост трудозанятых в здравоохранении, заключают исследователи. Так, число врачей увеличилось по итогам 2016 сразу на 7 процентов за год, до 74,6 тысячи, численность среднего медицинского персонала — на 4,2 процента, до 170,8 тысячи человек.