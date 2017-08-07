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08:03 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровское мороженое с солью попробуют в Китае

Отдел экспорта создан в региональном комитете потребительского рынка в помощь предпринимателям.

Международный отдел создан в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Он будет помогать нашим предприятиям расширить поставки своей продукции за рубеж.

Сейчас в Китай, Южную Корею, КНДР отгружается пиво, водка, мороженое, мёд и кондитерская продукция местных производителей. Существенно увеличили экспорт местные пивовары. В прошлом году они нарастили объемы поставок в Китай в 2,2 раза, с начала текущего года объемы экспортируемого пива выросли еще на 22%. В 2017 году одним из производителей мороженого планируется увеличить экспорт продукции в КНР более чем в два раза. Для этого существенно расширен ассортимент мороженого. Освоен выпуск двух новых видов — черный пломбир со вкусом аниса и сорбет томатный с солью.

— Новой стратегической задачей комитета становится продвижение региональных продуктовых брендов на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета Николай Крецу.

— Мы хотим оказать содействие в развитии экспортного направления предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, повысить конкурентоспособность продукции с высоким экспортным потенциалом и увеличить объемы экспорта продуктов. Именно в такой помощи нуждаются наши производители.

 — Конечно, пчеловоды хотели бы расширить рынок сбыта своей продукции, — отметил частный предприниматель, пасечник Сергей Суровцев. — Но первые трудности возникают при оформлении таможенных документов в силу того, что существует множество нюансов в законодательстве Китая и России. И потом организация торговли в Китае потребует больших затрат для небольших компаний, чтобы арендовать помещение, платить продавцу. Если бы удалось создать в Китае, к примеру, торговый центр российских продуктов, который бы закупал тот же мед у нас и там реализовывал, тогда производители смогли бы увеличить объемы производства, а полученную прибыль вложить в развитие и модернизацию производства.

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