Хабаровское мороженое с солью попробуют в Китае

Международный отдел создан в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Он будет помогать нашим предприятиям расширить поставки своей продукции за рубеж.



Сейчас в Китай, Южную Корею, КНДР отгружается пиво, водка, мороженое, мёд и кондитерская продукция местных производителей. Существенно увеличили экспорт местные пивовары. В прошлом году они нарастили объемы поставок в Китай в 2,2 раза, с начала текущего года объемы экспортируемого пива выросли еще на 22%. В 2017 году одним из производителей мороженого планируется увеличить экспорт продукции в КНР более чем в два раза. Для этого существенно расширен ассортимент мороженого. Освоен выпуск двух новых видов — черный пломбир со вкусом аниса и сорбет томатный с солью.

— Новой стратегической задачей комитета становится продвижение региональных продуктовых брендов на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета Николай Крецу.

— Мы хотим оказать содействие в развитии экспортного направления предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, повысить конкурентоспособность продукции с высоким экспортным потенциалом и увеличить объемы экспорта продуктов. Именно в такой помощи нуждаются наши производители.