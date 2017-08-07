В Красноярске изъяли почти 6000 пачек контрафактного кофе

Сотрудники красноярской полиции изъяли крупную партию поддельного кофе, реализуемого на оптовой базе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В дежурную часть обратился представитель правообладателя известной марки кофе, заявивший о продаже подделки в Красноярске. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что индивидуальный предприниматель продавал кофе по стоимости значительно ниже, чем у официальных поставщиков.

Правоохранители изъяли 5804 упаковки напитка с признаками контрафакта и направили их на экспертизу. Подлинность товара будет установлена после анализа. Общая стоимость партии — более 360 тысяч рублей.