В Красноярске изъяли почти 6000 пачек контрафактного кофе
Бизнесмен продавал продукцию по заниженной стоимости.
Бизнесмен продавал продукцию по заниженной стоимости.
Сотрудники красноярской полиции изъяли крупную партию поддельного кофе, реализуемого на оптовой базе. Об этом сообщили в
В дежурную часть обратился представитель правообладателя известной марки кофе, заявивший о продаже подделки в Красноярске. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что индивидуальный предприниматель продавал кофе по стоимости значительно ниже, чем у официальных поставщиков.
Правоохранители изъяли 5804 упаковки напитка с признаками контрафакта и направили их на экспертизу. Подлинность товара будет установлена после анализа. Общая стоимость партии — более 360 тысяч рублей.
В отношении бизнесмена заведено дело по статье КоАП «реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Нарушителю грозит крупный штраф с конфискацией продукции.