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08:52 (мск), источник: ИА REGNUM

В Хабаровском крае «неправильные» ДВ-гектары заменят на «правильные»

Получившие земли на территории биохимического завода, должны вернуть участки собственнику.

Источник: Reuters

Жители поселка Хор, получившие дальневосточные гектары на территории биохимического завода, обязаны вернуть земли собственнику. Взамен им гарантируют получение других участков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Очередная конфликтная ситуация с выделением дальневосточных гектаров завершилась миром. В поселке Хор Хабаровского края четверо селян оформили участки за проходной бывшего биохимического комбината. Плюс к тому — на этих участках оказались расположены объекты инфраструктуры: водонапорная башня, механический цех, склад ГСМ.

В ситуацию пришлось вмешаться уполномоченному по вопросам дальневосточного гектара в Хабаровском крае Наталье Якутиной.

По ее словам, конфликтные ситуации, связанные с выделением гектаров, в регионе не редки. Все в том же поселке Хор люди оформили дальневосточные гектары, а потом появились собственники земель — ранее они бросили свои дачные участки, не поставив их на кадастровый учет, много лет землю не обрабатывали. Но их право собственности, разумеется, остается неприкосновенным.

В свободном порту Ванино в конфликте между населением и администрацией райцентра разбирается прокуратура. Жители возмущены тем, что под дальневосточные гектары раздали земли в центре поселка. На одном из участков расположен сквер, который сажали сами жители. Обладатель участка планирует сквер снести и построить обувной магазин. Прокурор обратился в суд с иском о возвращении земли в муниципальную собственность. Узнав об этом, предприниматель, получивший гектар на месте сквера, попытался начать строительство магазина и подогнал на участок технику. Прокурор обратился в суд с обеспечительной мерой. Суд ходатайство прокурора удовлетворил в полном объеме. Теперь до решения суда никакие работы на участке невозможны.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря поправкам в закон о дальневосточном гектаре, принятым Госдумой, теперь можно заменить ранее выданный участок, если он попадает на территорию «нельзя» или мешает доступу к другим участкам. Можно также изменить границы участка.

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