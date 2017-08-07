В Хабаровском крае «неправильные» ДВ-гектары заменят на «правильные»
Получившие земли на территории биохимического завода, должны вернуть участки собственнику.
Получившие земли на территории биохимического завода, должны вернуть участки собственнику.
Жители поселка Хор, получившие дальневосточные гектары на территории биохимического завода, обязаны вернуть земли собственнику. Взамен им гарантируют получение других участков, передает корреспондент ИА REGNUM.
Очередная конфликтная ситуация с выделением дальневосточных гектаров завершилась миром. В поселке Хор Хабаровского края четверо селян оформили участки за проходной бывшего биохимического комбината. Плюс к тому — на этих участках оказались расположены объекты инфраструктуры: водонапорная башня, механический цех, склад ГСМ.
В ситуацию пришлось вмешаться уполномоченному по вопросам дальневосточного гектара в Хабаровском крае Наталье Якутиной.
По ее словам, конфликтные ситуации, связанные с выделением гектаров, в регионе не редки. Все в том же поселке Хор люди оформили дальневосточные гектары, а потом появились собственники земель — ранее они бросили свои дачные участки, не поставив их на кадастровый учет, много лет землю не обрабатывали. Но их право собственности, разумеется, остается неприкосновенным.
В свободном порту Ванино в конфликте между населением и администрацией райцентра разбирается прокуратура. Жители возмущены тем, что под дальневосточные гектары раздали земли в центре поселка. На одном из участков расположен сквер, который сажали сами жители. Обладатель участка планирует сквер снести и построить обувной магазин. Прокурор обратился в суд с иском о возвращении земли в муниципальную собственность. Узнав об этом, предприниматель, получивший гектар на месте сквера, попытался начать строительство магазина и подогнал на участок технику. Прокурор обратился в суд с обеспечительной мерой. Суд ходатайство прокурора удовлетворил в полном объеме. Теперь до решения суда никакие работы на участке невозможны.
Как сообщало ИА REGNUM, благодаря поправкам в закон о дальневосточном гектаре, принятым Госдумой, теперь можно заменить ранее выданный участок, если он попадает на территорию «нельзя» или мешает доступу к другим участкам. Можно также изменить границы участка.