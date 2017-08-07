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09:03 (мск), источник: VN.ru

Аграрные достижения Украинки показали губернатору

Владимир Городецкий в рамках рабочего визита в Черепановский район ознакомился с точками роста экономики в аграрном секторе, в частности в селе Украинка глава региона посетил сельхозпредприятие полного цикла.

Село Украинка Черепановского района. В начале 90-х здесь оставалось всего четыре дома. Однако нашелся предприниматель, который, несмотря на ситуацию в стране, решился открыть сельскохозяйственный кооператив. Теперь в Украинке строят новые дома, работает современный фельдшерско-акушерский пункт, развивают производство. Есть все, говорят местные жители, кроме клуба.

— Жизнь идет, у села однозначно есть перспективы развития, а вот места, где можно было бы проводить культурно-досуговые мероприятия, нет, но мы будем решать этот вопрос, к сентябрю ответим
Владимир Городецкий
губернатор Новосибирской области

Сегодня сельскохозяйственный кооператив — это одна из точек роста Черепановского района. Полный цикл производства. Только зерновых — больше 5 тысяч гектаров пашни. Из них почти 3 тысячи — пшеница.

Мука идет в цех хлебобулочных и кондитерских изделий. За счет своего сырья продукция на порядок дешевле аналогичной по области. По соседству — переработка мяса. О болезнях, тем более об африканской чуме свиней, и речи быть не может, говорят производители.

Приняты все меры, направленные на предотвращение проникновения инфекции на территорию хозяйства, ведется обработка, не допускается никаких кормов извне, только те корма, которые произведены на месте.

Пельмени, котлеты, фаршированные перцы… Всего больше 400 видов продукции. Все делают вручную. В планах — запустить цех молочной переработки. А это новые рабочие места. Если все пойдет по плану, то в Украинке появится не только клуб, но и новые жители.

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