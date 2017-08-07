Аграрные достижения Украинки показали губернатору

Село Украинка Черепановского района. В начале 90-х здесь оставалось всего четыре дома. Однако нашелся предприниматель, который, несмотря на ситуацию в стране, решился открыть сельскохозяйственный кооператив. Теперь в Украинке строят новые дома, работает современный фельдшерско-акушерский пункт, развивают производство. Есть все, говорят местные жители, кроме клуба.

— Жизнь идет, у села однозначно есть перспективы развития, а вот места, где можно было бы проводить культурно-досуговые мероприятия, нет, но мы будем решать этот вопрос, к сентябрю ответим Владимир Городецкий губернатор Новосибирской области

Сегодня сельскохозяйственный кооператив — это одна из точек роста Черепановского района. Полный цикл производства. Только зерновых — больше 5 тысяч гектаров пашни. Из них почти 3 тысячи — пшеница.

Мука идет в цех хлебобулочных и кондитерских изделий. За счет своего сырья продукция на порядок дешевле аналогичной по области. По соседству — переработка мяса. О болезнях, тем более об африканской чуме свиней, и речи быть не может, говорят производители.

Приняты все меры, направленные на предотвращение проникновения инфекции на территорию хозяйства, ведется обработка, не допускается никаких кормов извне, только те корма, которые произведены на месте.