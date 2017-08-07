В Казани утвержден 21 новый проект торговых павильонов

Источник: Город Казань.KZN.RU

На днях из перечня типовых проектов, сформированного Управлением архитектуры и градостроительства ранее, семь проектов были исключены как устаревшие. Вместо них был утвержден 21 новый проект, выбранный по итогам прошедшего зимой творческого конкурса. На него заявилось 13 конкурсантов, из них приняли участие 8.

В частности, впервые подготовлены типовые проекты для специализированных объектов по реализации сувенирной продукции, национальной кухни быстрого питания и мороженого, которые разработаны по предложению представителей бизнеса. Например, национальная кухня быстрого питания (сеть татарского халяль-фастфуда) «Түбәтәй» (утверждено 2 проекта) и мороженое «Славица». Новые проекты разработаны с учетом стилизации, например, под вязанную поверхность, эскимо, а также с использованием в отделке дерева, перфорированных элементов и интеллектуальных поверхностей, позволяющих отобразить несколько изображений.

Помимо указанных объектов типовые проекты подготовлены для следующей категории — универсальный объект по реализации различных групп товаров на исторических территориях города Казани, на территориях с преобладанием современной застройки, а также для реализации на озелененных территориях общего пользования.

Увидеть полный перечень типовых проектов можно на сайте Управления архитектуры и градостроительства uag.kzn.ru.

Кроме того, предприниматели могут самостоятельно разработать и реализовать индивидуальный проект павильона, согласовав его с Управлением архитектуры и градостроительства.