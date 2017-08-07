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10:08 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют: Молдавский лей укрепляет позиции

Согласно обменному курсу, установленному Нацбанком, сегодня, 7 августа, молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к доллару, но несколько уступает евро.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, американская валюта подешевела еще на четыре бана и продается по 17,95 леев.

Незначительное подорожание отмечается в обменном курсе евро. 21,31 леев теперь стоит эта валюта.

Официальный обменный курс НБМ по другим валютам на 7 августа составляет: 0,6952 лея за 1 гривну, 4,6717 лея за румынский лей и 0,2971 лея за 1 российский рубль.

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