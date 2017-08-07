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11:35 (мск), источник: ТАСС

Власти проведут реиндустриализацию завода на Урале, где голодали рабочие

В прежнем виде сохранить Верхнесинячихинский металлургический завод невозможно, сообщил ТАСС врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области проведут реиндустриализацию закрытого Верхнесинячихинского металлургического завода (ВСМЗ), рабочие которого в августе 2016 года голодали из-за задержек заработной платы, сообщил в понедельник ТАСС врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«В прежнем виде, к сожалению, сохранить завод невозможно. Как только завершится процедура конкурсного производства, обязательно будем предлагать площадку инвесторам, чтобы там появилось новое производство. Благо, успешный опыт реиндустриализации площадок у нас есть», — сказал Куйвашев. Производство на предприятии остановлено с лета 2016 года.

По словам Куйвашева, в Свердловской области есть примеры успешной реиндустриализации. «В Краснотурьинске на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) ситуация в свое время казалась просто безвыходной, но нам удалось получить федеральную поддержку, подготовить базу, команду управленцев, что, в свою очередь, привлекло инвесторов, и сегодня там площадка получила новую жизнь. Мы будем по этому пути идти и в Верхней Синячихе», — пояснил он.

Врио губернатора добавил, что власти региона прикладывали серьезные усилия, чтобы сохранить производство на металлургическом заводе в Верхней Синячихе.

«Однако конъюнктура рынка, в том числе резкое двукратное повышение стоимости сырья при сохранении цен на чугун привели к остановке производства», — уточнил Куйвашев.

«Очень важно, что перед работниками предприятия, которые были сокращены с ВСМЗ, в настоящее время нет долгов — организованная в кратчайшие сроки реализация оборудования и остатков продукции позволила вопрос с зарплатой закрыть. Только за счет закупки шлака для дорожного строительства на погашение долгов было выручено свыше 9 миллионов рублей», — объяснил врио главы Свердловской области.

Голодовка рабочих

Работники уральского предприятия несколько раз выходили на голодовку в августе 2016 года, в последней акции протеста принимали участие 24 человека. Сотрудники ВСМЗ начали протест из-за задолженности предприятия по заработной плате в 11 млн рублей перед 277 работниками. По результатам прокурорской проверки региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». На сегодняшний день задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

По данным уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, 28 апреля на заводе была введена процедура внешнего наблюдения. В 2015 году на ВСМЗ намечалась масштабная модернизация — создание современного литейного производства, была проведена предпроектная проработка, однако из-за недостатка финансирования проектные работы были приостановлены.

Это уже не первый случай объявления голодовки работников данного предприятия. В 2012 году сотрудники завода ставили палатки у проходной, голодали и требовали погасить долги по заработной плате. Тогда в акции приняли участие порядка 50 человек.

История ВСМЗ

ВСМЗ был построен в 1669 году. С мая 1849 года по май 1852 года предприятием, которое входило в группу восьми заводов Алапаевского горнозаводского округа, руководил отец композитора Петра Чайковского — Илья Петрович Чайковский.

Предприятие в поселке Верхняя Синячиха объявило себя банкротом в 2012 году: производство закрыли, рабочих сократили, домну не законсервировали. Спустя два года уральским металлургам удалось за 2 месяца полностью заменить систему охлаждения уникальной доменной печи высотой 30 метров и диаметром 5 метров, завод восстановил производство с ноября 2014 года и работал по лето 2016 года. Подобных домн в России осталось только три. Максимальная мощность ВСМЗ — 20 тонн чугуна в месяц.

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