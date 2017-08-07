Облезлые фасады домов, уродующие Челябинск, приведут в порядок до наступления холодов
В Ленинском районе Челябинска облезшие фасады домов, уродующие город и пугающие горожан, приведут в порядок до наступления холодов. Смета расходов уже составлена.
В Ленинском районе Челябинска облезшие фасады домов, уродующие город и пугающие горожан, приведут в порядок до наступления холодов. Смета расходов уже составлена.
Об этом стало известно сегодня, 7 июня, на традиционном аппаратном совещании в мэрии. Речь идет о трехэтажных домах в Ленинском районе Челябинска по улице Машиностроителей. Краска облупилась и осыпалась, а ведь приводили в порядок фасады домов в прошлом году. Скорее всего подрядчик нарушил технологию покраски. Напомню, инвестором тогда выступала компания ЧТПЗ.
«Смета отправлена в Москву. Ждем ответа, что нам скажут. В какие сроки и какой объем работы будет сделан», — рассказала глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.
Чиновник добавил, что в администрации района рассчитывают, что работы будут закончены до наступления холодов.