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09:39 (мск), источник: Uralpress.ru

Облезлые фасады домов, уродующие Челябинск, приведут в порядок до наступления холодов

В Ленинском районе Челябинска облезшие фасады домов, уродующие город и пугающие горожан, приведут в порядок до наступления холодов. Смета расходов уже составлена.

Источник: Uralpress.ru

Об этом стало известно сегодня, 7 июня, на традиционном аппаратном совещании в мэрии. Речь идет о трехэтажных домах в Ленинском районе Челябинска по улице Машиностроителей. Краска облупилась и осыпалась, а ведь приводили в порядок фасады домов в прошлом году. Скорее всего подрядчик нарушил технологию покраски. Напомню, инвестором тогда выступала компания ЧТПЗ.

«Смета отправлена в Москву. Ждем ответа, что нам скажут. В какие сроки и какой объем работы будет сделан», — рассказала глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

Чиновник добавил, что в администрации района рассчитывают, что работы будут закончены до наступления холодов.

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