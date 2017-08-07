Убирать мусор из капсульных контейнеров в Хабаровске будет Volvo

Неприглядные помойки и ржавые баки в Хабаровске уходят в прошлое — в городе устанавливают заглублённые мусоросборники. В дальневосточной столице используют уже 30 капсульных контейнеров, до конца года появятся ещё десять. Для их обслуживания закупили мусоровоз Volvo.

«Жители Хабаровска все больше интересуются современными технологиями сбора и утилизации бытовых отходов. Один из таких прогрессивных способов избавления от мусора — монтаж во дворах заглублённых контейнеров. К концу лета в городе будут действовать уже 40 таких “капсульных” помоек. Специально для их обслуживания мы приобрели мощный мусоровоз Volvo. В отличие от обычных российских мусоровозов, бункер которых вмещает порядка 40 кубометров отходов, этот автомобиль может единовременно загрузить и вывезти 120 кубометров ТБО», — рассказал начальник отдела эксплуатации АО «Спецавтохозяйство» Константин Балушкин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что новые мусорные контейнеры компактные, гигиеничные, экологичные и экономичные. Устройство состоит из капсулы, герметичной крышки, крепёжной рамы и мусорного мешка. На две третьих контейнер погружен под землю, внутри капсулы размещён прочный пластиковый мешок, срок службы которого составляет один год. Мусоросборник вмещает до пяти кубометров отходов и может заменить шесть обычных контейнеров.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подобные контейнеры начали делать в Финляндии, позже они хорошо зарекомендовали себя в Санкт-Петербурге. Как отметил Константин Балушкин, российские производители наладили выпуск качественных мусоросборников. Покупка и установка обойдутся в 400 тысяч рублей. Приобрести их горожанам помогает муниципалитет в рамках муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий.