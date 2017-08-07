В Красноярском крае более 350 безработных жителей стали бизнесменами

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С начала этого года собственный бизнес в Красноярском крае смогли открыть более 350 человек, сообщили в региональном Агентстве труда и занятости населения.

Новые фирмы и организации появились в 60 муниципальных районах края. Это стало возможным благодаря государственной программе «Содействие занятости населения», в рамках которой безработные красноярцы могут получить финансовую поддержку на развитие собственного бизнеса.

Размер единовременной денежной помощи составляет от 77,2 до 106,6 тысяч рублей. В этом году ее получили более 350 жителей региона. На эти средства предприниматели открыли новые фирмы по производству изделий из бетона, дерева, меха, парикмахерские и салоны красоты, а также организации по ремонту автомобилей, обуви, разведению сельскохозяйственных животных и овощеводству.