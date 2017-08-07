В Ростове установят подземные мусорные контейнеры

Подобная система действует в Сочи с 2014 года — основная часть таких контейнеров находится ниже уровня земли, надземная часть выглядит эстетично, а герметичная крышка исключает появление неприятного запаха и разброс мусора.

«Мы обсудили с главой администрации, как практически реализовать этот проект в центральной части Ростова, рассмотрели возможные варианты, посмотрели, как система заглубленных контейнерных площадок работает в ряде европейских стран и в некоторых городах России», — рассказал заместитель главы администрации по ЖКХ Владимир Сакеллариус.

По словам генерального директора АО «Чистый город» Дмитрия Федоренко, в компании готовы после выделения земли обустроить такую площадку на улице Большой Садовой.