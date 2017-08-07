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10:30 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове установят подземные мусорные контейнеры

В Ростове могут появиться подземные (заглубленные) контейнерные площадки для бытового мусора. Такую идею коммунальным службам южной столицы предложил градоначальник Виталий Кушнарев.

Подобная система действует в Сочи с 2014 года — основная часть таких контейнеров находится ниже уровня земли, надземная часть выглядит эстетично, а герметичная крышка исключает появление неприятного запаха и разброс мусора.

«Мы обсудили с главой администрации, как практически реализовать этот проект в центральной части Ростова, рассмотрели возможные варианты, посмотрели, как система заглубленных контейнерных площадок работает в ряде европейских стран и в некоторых городах России», — рассказал заместитель главы администрации по ЖКХ Владимир Сакеллариус.

По словам генерального директора АО «Чистый город» Дмитрия Федоренко, в компании готовы после выделения земли обустроить такую площадку на улице Большой Садовой.

Как отметили в городской администрации, такие площадки не только эстетичны, также для них можно выбрать любой дизайн и цвет, благодаря чему они впишутся в любой городской ландшафт и займут места меньше, чем традиционные мусорные баки.

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