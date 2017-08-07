Для жителей Советского района Волгограда откроют три ярмарки

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, так, одна из ярмарок появится на улице Панфиловской. Здесь уже замощена тротуарной плиткой площадка, смонтированы канализационные люки, обустроены места для высадки деревьев и цветов. Ярмарка будет оборудована санузлами, местом для сбора отходов, контрольными весами и ветлабораторией. Помимо торговых рядов на ярмарке планируется установить около 30 павильонов. На ярмарке будут предусмотрены льготные и бесплатные места для пенсионеров и дачников.