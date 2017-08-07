Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Путин дал ряд поручений о похоронных услугах для россиян
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года, что действует продовольственное эмбарго, продовольственный рынок успел адаптироваться
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: телеведущий Андрей Малахов уходит в декретный отпуск
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Отпуск с дымком
10:32 (мск), источник: Tengrinews

В ЕНПФ озвучили планы на ближайшее будущее

Утвержден скорректированный план развития ЕНПФ на ближайший период, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу единого пенсионного фонда.

Источник: Tengrinews

«До конца 2017 года запланировано выполнение таких задач, как реализация возможности подачи электронных заявлений на изменение реквизитов, запуск пилотных проектов по терминалам самообслуживания и проектам по предоставлению электронных услуг ЕНПФ через инфраструктуру одного из банков второго уровня Казахстана, реализация мер по повышению прозрачности деятельности фонда и информированности населения», — сообщили в фонде.

Кроме этого, в дальнейших планах фонда реализация электронных услуг ЕНПФ через инфраструктуру банков второго уровня Казахстана, создание единой (по текущим и историческим данным) информационной базы данных по всем операциям на ИПС и реализация индивидуального пенсионного калькулятора, интегрированного с информацией на ИПС.

Вместе с тем, в рамках реализации дальнейших планов, в ЕНПФ продолжат работу по оптимизации расходов и сокращению неприоритетных, малоэффективных расходов.

Как отмечается, в результате уже проведенной за первое полугодие текущего года работы расходы ЕНПФ сокращены против ранее утвержденного бюджета на 2017 год на 11,7 миллиарда тенге (-28 процентов).

«Анализ бизнес-процессов позволил оптимизировать и сократить дублирующие и неэффективные процессы, пересмотреть систему оплаты труда и организационную структуру, за счет чего в 2017 году сокращены ранее утвержденные расходы на оплату труда — на 2,4 миллиарда тенге (или на 23 процента). Кроме того, сокращение расходов на аренду помещений по сравнению с утвержденным планом предлагается осуществить на 419,7 миллиона тенге (или на 29,8 процента). Также согласно скорректированному плану на 2017 год сокращены командировочные расходы, с уменьшением по сравнению с утвержденным планом на 71 миллион тенге (или на 36 процентов)», — говорится в сообщении.

Помимо этого, во втором полугодии 2017 года планируется запустить пилотный проект «Мобильный офис». Он позволит отказаться от содержания в отдаленных районах и поселках офисов, а местным жителям даст возможность получать весь спектр пенсионных услуг.

И, наконец, также в ЕНПФ запланировали внедрить стандарты по системе менеджмента качества для дальнейшего развития интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля. В 1 полугодии 2018 года фонд планирует получить международный сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2015.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
А'studio, Грибы и U-Kiss выступят в Алматы ко Дню города
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Кабмин утвердил паспорт проекта о здоровом образе жизни россиян
КНДР осудила санкции ООН и пригрозила «справедливым» ответом
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Опрос: меньше половины молодых людей узнает новости по ТВ
Паводки в Приморском крае размыли Транссиб
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Блондинка с характером: за что мы любим Шарлиз Терон Знаменитой голливудской актрисе исполняется 42 года — «Кино Mail.Ru» рассматривает архивные фото звезды и вспоминает, за что весь мир любит Шарлиз Терон
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь