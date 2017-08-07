В ЕНПФ озвучили планы на ближайшее будущее
Утвержден скорректированный план развития ЕНПФ на ближайший период, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Утвержден скорректированный план развития ЕНПФ на ближайший период, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
«До конца 2017 года запланировано выполнение таких задач, как реализация возможности подачи электронных заявлений на изменение реквизитов, запуск пилотных проектов по терминалам самообслуживания и проектам по предоставлению электронных услуг ЕНПФ через инфраструктуру одного из банков второго уровня Казахстана, реализация мер по повышению прозрачности деятельности фонда и информированности населения», — сообщили в фонде.
Кроме этого, в дальнейших планах фонда реализация электронных услуг ЕНПФ через инфраструктуру банков второго уровня Казахстана, создание единой (по текущим и историческим данным) информационной базы данных по всем операциям на ИПС и реализация индивидуального пенсионного калькулятора, интегрированного с информацией на ИПС.
Вместе с тем, в рамках реализации дальнейших планов, в ЕНПФ продолжат работу по оптимизации расходов и сокращению неприоритетных, малоэффективных расходов.
Как отмечается, в результате уже проведенной за первое полугодие текущего года работы расходы ЕНПФ сокращены против ранее утвержденного бюджета на 2017 год на 11,7 миллиарда тенге (-28 процентов).
«Анализ
Помимо этого, во втором полугодии 2017 года планируется запустить пилотный проект «Мобильный офис». Он позволит отказаться от содержания в отдаленных районах и поселках офисов, а местным жителям даст возможность получать весь спектр пенсионных услуг.
И, наконец, также в ЕНПФ запланировали внедрить стандарты по системе менеджмента качества для дальнейшего развития интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля. В 1 полугодии 2018 года фонд планирует получить международный сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2015.