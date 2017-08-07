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12:17 (мск), источник: Forbes.kz

Пенсионные сбережения казахстанцев: инфляция «съела» доходность

Итоги работы Единого накопительного пенсионного фонда за I полугодие 2017 были озвучены в понедельник, 7 августа, в Алматы.

Источник: Reuters

Как сообщается в пресс-релизе ЕНПФ, общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 июля 2017 составила 7,14 трлн тенге, что на 450 млрд (или 6,3%) больше, чем на начало года. Большую часть, 98,3% всех пенсионных накоплений, составили накопления за счет обязательных пенсионных взносов. При этом общая сумма поступлений за первое полугодие года составила 364,9 млрд тенге. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года пенсионные взносы составили 221,8 млрд тенге, рост на 64,5%.

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За 6 месяцев было открыто 201,3 тыс. индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей). Общее количество ИПС по всем видам договоров на 1 июля составило 10,07 млн единиц.

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за первое полугодие составила 121,25 млрд тенге против 96,59 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (рост 25,5%). Из них 86,6 млрд тенге (или 71,4%) составили выплаты по достижении пенсионного возраста, 14,7 млрд тенге (или 12,1%) — перевод пенсионных накоплений в страховые организации, 9,7 млрд тенге (или 8%) — выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК, и 10,3 млрд тенге (или 8,5%) — другие единовременные выплаты (наследникам и на погребение).

Сумма чистого инвестиционного дохода за первое полугодие этого года составила 205,69 млрд тенге. Таким образом, доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за период с 1 января по 30 июня 2017, составила 3,01% при уровне инфляции 3,7%. По состоянию на 1 августа доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 4,3%, что выше уровня инфляции на 0,5% (3,8% — инфляция).

Всего за 6 месяцев 2017 в центрах персонального обслуживания ЕНПФ было проведено порядка 2,9 млн операций, то есть ежедневно в офисах ЕНПФ населению оказывается порядка 25 тыс. операций в день.

Фондом ведется работа по развитию электронных услуг. Число потенциальных пользователей электронных услуг превысило 3,4 млн человек. За первое полугодие 2017 услуга по получению электронной выписки через сайт и мобильное приложение Фонда была востребована более 2,4 млн раз, что в 3 раза больше, чем за первое полугоде 2016.

С 1 июля 2017 ЕНПФ запустил новые электронные услуги. Это подача заявления о назначении пенсионных выплат, отслеживание статуса заявления на выплату или перевод и подач заявления на открытие ИПС по учету обязательны пенсионных выплат без личного присутствия в офисе ЕНПФ через личный кабинет на сайте при помощи электронной цифровой подписи. Новыми услугами на сайте уже активно пользуется население, в один только месяц ими воспользовались 3 вкладчика (получателя).

Вместе с тем, как говорится в официальном документе, продолжается работа по оптимизации расходов и сокращению неприоритетных и малоэффективных расходов. В результате уже проведенной за первое полугодие текущего года работы расходы ЕНПФ сокращены против ранее утвержденного бюджета на 2017 на 11,7 млрд тенге (28%). ЕНПФ, проанализировав все бизнес-процессы, также оптимизировал и сократил дублирующие и неэффективные из них, пересмотрел организационную структуру и систему оплаты труда, что позволило сократить ранее утвержденные расходы на оплату труда на 2,4 млрд тенге (на 23%).

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