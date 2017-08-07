«Иркутскавтодор» привлечет кредит в 150 млн рублей на финансирование своей деятельности
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
МУП «Иркутскавтодор» объявило электронный аукцион на привлечение кредита в 150 млн рублей на финансирование текущей деятельности. Заявка на проведение аукциона размещена на сайте госзакупок, сообщает ИА IrkutskMedia.
Кредит предоставляется сроком на год, процентная ставка — 12,8%.
«У участника закупки должна быть действующая лицензия на осуществление банковских операций, выданной в соответствии с ФЗ, дающей право на оказание видов услуг в соответствии с предметом контракта», — говорится в документах закупки.
Предприятие будет выплачивать кредит из собственных средств.
Дата проведения аукциона — 21 августа.