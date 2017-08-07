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11:17 (мск), источник: РИАЦ

Потребление электроэнергии в энергосистеме Волгоградской области выросло на 2,5 процента

Потребление электроэнергии в энергосистеме Волгоградской области в январе-июле 2017 года на 2,5 процента превысило потребление за аналогичный период прошлого года и составило 8 911,4 млн кВт/ч.

Источник: РИАЦ

В тоже время, по оперативным данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Волгоградской области» (Волгоградское РДУ), электростанции энергосистемы региона выработали 11 131 млн кВт/ч, что на 7,2 процента больше выработки в первые семь месяцев 2016 года.

Потребление электроэнергии в областной энергосистеме в июле составило 1279,7 млн кВт/ч, что на 3,7 процента больше объема потребления за тот же период 2016 года. Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы в июле составила 1 728,6 млн кВт/ч, что на 52,9 процента больше, чем в июле 2016 года.

За семь месяцев 2017 года сальдо-переток электроэнергии из Волгоградской энергосистемы составил — 2219,6 млн кВт/ч, в том числе по межгосударственным линиям передано — 7,4 млн кВт/ч. В июле этот показатель составил — 448,9 млн кВт/ч, по межгосударственным линиям передано — 1,5 млн кВт/ч.

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