Потребление электроэнергии в энергосистеме Волгоградской области выросло на 2,5 процента

Источник: РИАЦ

В тоже время, по оперативным данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Волгоградской области» (Волгоградское РДУ), электростанции энергосистемы региона выработали 11 131 млн кВт/ч, что на 7,2 процента больше выработки в первые семь месяцев 2016 года.

Потребление электроэнергии в областной энергосистеме в июле составило 1279,7 млн кВт/ч, что на 3,7 процента больше объема потребления за тот же период 2016 года. Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы в июле составила 1 728,6 млн кВт/ч, что на 52,9 процента больше, чем в июле 2016 года.