На стадионе «Ростов-Арена» монтируют медиафасад
Монтаж медиафасада стадиона «Ростов-Арена» завершен на 60 процентов. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
Монтаж медиафасада стадиона «Ростов-Арена» завершен на 60 процентов. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
В целом стадион готов уже на 85 процентов.
Как рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, сейчас на строительной площадке благоустраивают территорию, а внутри стадиона монтируют лифты и эскалаторы, укладывают керамическую плитку, устанавливают двери и окна.
При этом работы ведутся с опережением графика, а первые матчи на новом стадионе планируют провести уже в ноябре.