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11:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На стадионе «Ростов-Арена» монтируют медиафасад

Монтаж медиафасада стадиона «Ростов-Арена» завершен на 60 процентов. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В целом стадион готов уже на 85 процентов.

Как рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, сейчас на строительной площадке благоустраивают территорию, а внутри стадиона монтируют лифты и эскалаторы, укладывают керамическую плитку, устанавливают двери и окна.

При этом работы ведутся с опережением графика, а первые матчи на новом стадионе планируют провести уже в ноябре.

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