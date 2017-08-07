Ремонт Глазковского моста в Иркутске планируют закончить к началу осени

С 29 июля там идет ремонт, но сейчас работы сдвинулись в район улицы Маяковского. Часть дороги перекрыта. Автомобильное движение идет по одной полосе. Сегодня утром пробка начиналась с Кайской горы. Стояли улицы Гоголя, Профсоюзная, Челнокова. Ремонтные работы идут круглосуточно. Сейчас строительные бригады меняют бетонные ограждения на металлические. Это позволит уменьшить нагрузку примерно на 140 тонн. По словам специалистов, старый ангарский мост находится в аварийном состоянии. На нем провисли балки с одной стороны — на 6 сантиметров, с другой — на 4. Кроме ограждений, там обновят и асфальтовое покрытие. Закончить ремонт планируют до 1 сентября.