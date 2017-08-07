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11:44 (мск), источник: Вести Иркутск

Ремонт Глазковского моста в Иркутске планируют закончить к началу осени

Пробка переехала на другой берег Ангары. Транспортный коллапс сегодня утром ждал тех, кто переезжал через Глазковский мост в центр Иркутска.

Источник: Вести Иркутск

Пробка переехала на другой берег Ангары. Транспортный коллапс сегодня утром ждал тех, кто переезжал через Глазковский мост в центр Иркутска.

С 29 июля там идет ремонт, но сейчас работы сдвинулись в район улицы Маяковского. Часть дороги перекрыта. Автомобильное движение идет по одной полосе. Сегодня утром пробка начиналась с Кайской горы. Стояли улицы Гоголя, Профсоюзная, Челнокова. Ремонтные работы идут круглосуточно. Сейчас строительные бригады меняют бетонные ограждения на металлические. Это позволит уменьшить нагрузку примерно на 140 тонн. По словам специалистов, старый ангарский мост находится в аварийном состоянии. На нем провисли балки с одной стороны — на 6 сантиметров, с другой — на 4. Кроме ограждений, там обновят и асфальтовое покрытие. Закончить ремонт планируют до 1 сентября.

— Коллапс был предсказуем. Мы приносим свои извинения жителям города Иркутска за доставленые неудобства. Но данные работы надо произвести, потому что путепровод находится в аварийном состоянии. Наши работы пойдут на благо города, — говорит начальник ПТО МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Семикин.

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