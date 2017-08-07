На ЭКСПО стартовала неделя итальянской Базиликаты
Посол Италии в РК Стефано Раваньян открыл неделю итальянского региона Базиликата на выставке «Астана ЭКСПО-2017», передает ИА «NewTimes.kz».
Посол Италии в РК Стефано Раваньян открыл неделю итальянского региона Базиликата на выставке «Астана ЭКСПО-2017», передает ИА «NewTimes.kz».
В рамках недели Базиликаты итальянские ученые поделятся опытом применения биоклиматической архитектуры, расскажут о своих достижениях в области зеленых технологий, а итальянские мастера представят выставку акварельного искусства.
С приветственной речью на
Художественная выставка «Путешествие в Базиликату», включающая акварель Фабриса Мойреау, представит коллекцию работ, отобранную агентством по развитию туризма Базиликаты, чтобы продемонстрировать красоту и особенности итальянского региона через искусство.
Как сообщил Кармен Санторо, до 12 августа в павильоне запланированы несколько мероприятий, объединенных темой «Энергия Базиликаты».
7 августа ученые Базиликаты поделятся опытом применения биоклиматической архитектуры. Это направление позволяет разрабатывать дизайн домов и сооружений с учетом климата региона, обеспечивать комфорт с минимальным потреблением энергии, использовать экологически чистые источники энергии, тем самым экономя энергию для обогрева, охлаждения и освещения зданий.
8 августа пройдет семинар «Энергия будущего, реализованная в Базиликате». Среди докладчиков: представитель
9 августа пройдет семинар по вопросам устойчивого энергетического развития, реализованным в рамках проекта «Небо Индры».
10 августа будет проведена встреча по вопросам технологических инноваций в энергетическом секторе с участием заместителя председателя областного совета Флавии Франкони. Кроме того, на встрече выступят представители энергетических компаний Базиликаты, которые продемонстрируют лучшие практики, реализуемые в регионе.
11 августа региональный Департамент сельского хозяйства в сотрудничестве с «Feem» представит проект «Базиликата — другое измерение. Пища для жизни».
12 августа в свой последний день пребывания на выставке итальянский регион пригласит на просмотр фильма о туризме «Базиликата: больше, чем фильм». Выступят директор Управления культурных и туристических систем региона Патриция Минарди, представитель Управления туризма Микеланджело Мессина.