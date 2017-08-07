В ОЭЗ «Тольятти» запущено производство лекарственных препаратов «Озон Фарм»

Это первый работающий на площадке завод, учредителем которого является российская компания. Кроме того, сегодня это единственное предприятие в ОЭЗ, представляющее фармацевтическую отрасль.

«Я поздравляю компанию “Озон Фарм” с началом работы в ОЭЗ “Тольятти”. Запуск современного фармацевтического завода — важное событие не только для ОЭЗ, но и для региона в целом. Важно отметить, что наполнение территории ОЭЗ производствами, не связанными с рынком автокомпонентов, положительно влияет на процесс диверсификации экономики моногорода Тольятти», — сказал вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.