В ОЭЗ «Тольятти» запущено производство лекарственных препаратов «Озон Фарм»
В особой экономической зоне «Тольятти» стартует производство лекарственных препаратов «Озон Фарм», сообщил сайт ОЭЗ.
В особой экономической зоне «Тольятти» стартует производство лекарственных препаратов «Озон Фарм», сообщил сайт ОЭЗ.
Это первый работающий на площадке завод, учредителем которого является российская компания. Кроме того, сегодня это единственное предприятие в ОЭЗ, представляющее фармацевтическую отрасль.
«Я поздравляю компанию “Озон Фарм” с началом работы в ОЭЗ “Тольятти”. Запуск современного фармацевтического завода — важное событие не только для ОЭЗ, но и для региона в целом. Важно отметить, что наполнение территории ОЭЗ производствами, не связанными с рынком автокомпонентов, положительно влияет на процесс диверсификации экономики моногорода Тольятти», — сказал
Учредитель ООО «Озон Фарм» — компания по производству лекарственных средств ООО «Озон».