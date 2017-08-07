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11:56 (мск), источник: Volga News

В ОЭЗ «Тольятти» запущено производство лекарственных препаратов «Озон Фарм»

В особой экономической зоне «Тольятти» стартует производство лекарственных препаратов «Озон Фарм», сообщил сайт ОЭЗ.

Источник: oeztlt.ru

Это первый работающий на площадке завод, учредителем которого является российская компания. Кроме того, сегодня это единственное предприятие в ОЭЗ, представляющее фармацевтическую отрасль.

«Я поздравляю компанию “Озон Фарм” с началом работы в ОЭЗ “Тольятти”. Запуск современного фармацевтического завода — важное событие не только для ОЭЗ, но и для региона в целом. Важно отметить, что наполнение территории ОЭЗ производствами, не связанными с рынком автокомпонентов, положительно влияет на процесс диверсификации экономики моногорода Тольятти», — сказал вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

Учредитель ООО «Озон Фарм» — компания по производству лекарственных средств ООО «Озон».

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