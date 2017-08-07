Минэнерго России сообщило о рисках при транзите газа через Украину

Источник: AP 2017

Евросоюз предложил перенести консультации между Минэнерго и Еврокомиссией по транзиту газа через Украину с августа на октябрь; на переговорах российская сторона планировала поднять вопрос о рисках при транспортировке газа через Украину.

«Минэнерго России из года в год говорит об изношенности украинской ГТС, недостаточных инвестициях в ее модернизацию и рисках транзита», — приводит «РИА Новости» сообщение Минэнерго. В поступившем в РБК сообщении министерства уточняется, что российская сторона регулярно обсуждает эту ситуацию с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шевковичем. «К сожалению, европейская сторона попросила перенести переговоры на октябрь», — отметили в Минэнерго.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что газотранспортная система Украины может быть технически не готова к прокачке газа в Европу из-за недостаточных инвестиций в инфраструктуру.

Он подчеркнул, что считает политику «Нафтогаза» в этой сфере «нелепой», притом что последние санкции США относительно России и «Северного потока-2», «где блокируется это строительство, делают акцент как раз на украинской ГТС».

Тем не менее Насалик заметил, что Украина в целом готова к прохождению очередного отопительного сезона. На 10% в общей энергосистеме увеличена доля атомной промышленности, а запасы угля в два раза больше, чем были в это же время в прошлом году.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой OPAL Gastransport — оператора газопровода OPAL, который принимает газ из «Северного потока», — сообщила, что Россия увеличила по нему прокачку газа. Загрузка потока в суточном выражении выросла с 56 млн до 71,5 млн куб. м. Одновременно с этим Россия снизила заявку на транзит российского газа через словацкую станцию «Вельке-Капушаны».