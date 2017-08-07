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12:25 (мск), источник: РБК

Минэнерго России сообщило о рисках при транзите газа через Украину

Изношенность украинской газотранспортной системы создает риски при прокачке газа, заявили в Минэнерго. Россия планировала обсудить ситуацию с Еврокомиссией, но ЕС перенес обсуждение на октябрь.

Источник: AP 2017

Евросоюз предложил перенести консультации между Минэнерго и Еврокомиссией по транзиту газа через Украину с августа на октябрь; на переговорах российская сторона планировала поднять вопрос о рисках при транспортировке газа через Украину.

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«Минэнерго России из года в год говорит об изношенности украинской ГТС, недостаточных инвестициях в ее модернизацию и рисках транзита», — приводит «РИА Новости» сообщение Минэнерго. В поступившем в РБК сообщении министерства уточняется, что российская сторона регулярно обсуждает эту ситуацию с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шевковичем. «К сожалению, европейская сторона попросила перенести переговоры на октябрь», — отметили в Минэнерго.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что газотранспортная система Украины может быть технически не готова к прокачке газа в Европу из-за недостаточных инвестиций в инфраструктуру.

Он подчеркнул, что считает политику «Нафтогаза» в этой сфере «нелепой», притом что последние санкции США относительно России и «Северного потока-2», «где блокируется это строительство, делают акцент как раз на украинской ГТС».

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Тем не менее Насалик заметил, что Украина в целом готова к прохождению очередного отопительного сезона. На 10% в общей энергосистеме увеличена доля атомной промышленности, а запасы угля в два раза больше, чем были в это же время в прошлом году.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой OPAL Gastransport — оператора газопровода OPAL, который принимает газ из «Северного потока», — сообщила, что Россия увеличила по нему прокачку газа. Загрузка потока в суточном выражении выросла с 56 млн до 71,5 млн куб. м. Одновременно с этим Россия снизила заявку на транзит российского газа через словацкую станцию «Вельке-Капушаны».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков косвенно подтвердил эти сообщения. Он отметил, что речь идет «не о политике, а о бизнесе». Если из-за «экономической целесообразности» нужно сосредоточиться на конкретных маршрутах, так и будет сделано, говорил Песков.

Комментарии
3
Сергей Костенко
Майданутые пилят трубу...
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Леонид Барковский
Я вообще удивлен, что там хоть что-то еще работает...наверное. из жалости...
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Оксана Л
Весело, перенесли на октябрь))) Ждем начало отопительного сезона! Ведь Украине не даст транзит, мы не сможем выполнить условия контракта, нас оштрафуют и обложат еще санкциями! Вот так-то товарищи из ЕС заботятся о своем народе!"
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OPALный транзит. Почему российский газ пошел в обход Украины?
Во время загрузки произошла ошибка.
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