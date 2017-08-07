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12:43 (мск), источник: Om1.ru

Африканская чума свиней шагнула ещё в один район Омской области

Новый очаг инфекции выявлен в селе Борки Кормиловского района: там от АЧС издох поросёнок.

Сегодня правительственный портал «Омская губерния» доложил о новом очаге африканской чумы свиней на территории региона. В субботу, 5 августа, в личном подсобном хозяйстве Л. В. Ашихминой, которая живёт в селе Борки, пал четырёхмесячный поросёнок. Лабораторные анализы подтвердили: причина — АЧС.

Этот поросёнок был единственной свиньёй в хозяйстве крестьянки. Сейчас в Борках проводятся карантинные мероприятия: сжигают хлев, изымают у местных жителей свиней.

В первую угрожаемую зону включены несколько населённых пунктов Кормиловского района: Борки, Кормиловка, Корниловка, Никитино, Богдановка, Байкал, Михеевка, Новая Деревня, Игнатьево, Разъезд.

По состоянию на 7 августа в первую угрожаемую зону попали девять сельских районов (Саргатский, Омский, Любинский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский, Кормиловский, Нижнеомский и Тюкалинский), а также микрорайоны Омска у черты города (Крутая Горка, Береговой, Николаевка, Александровка). У местных жителей изъяли 9300 свиней общим весом 604 тонны.

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