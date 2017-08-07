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12:42 (мск), источник: Вести.Ru

В московский суд поступил первый иск, оспаривающий программу сноса

На минувшей неделе в суд поступил первый иск к столичной мэрии от жильцов дома, которые просят признать недействительным включение их дома в программу реновации. Таких исков могут быть сотни.

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Речь идет о кирпичной пятиэтажке, построенной в 1962 году по индивидуальному проекту. Дом не отвечает характеристикам, предусмотренным законом о реновации: он не является типовой хрущевкой и находится в хорошем состоянии. «Здание даже не требует полного капремонта, поэтому истцы против реновации», — объясняет владелец одной из квартир в доме.

О поданном иске префектуре ЮВАО и мэрии Москвы пока не известно, отмечает издание. Но то, что у жильцов пятиэтажек есть претензии к итогам голосования, для чиновников не секрет. Особенно много жалоб на результаты голосования общих собраний собственников жилья, по результатом которого в реновацию вошло 1082 дома.

При этом недовольные есть не только среди тех, чей дом пойдет под снос, но и среди тех, кто в программу не попал.

Чиновники и активисты говорят, что количество исков с оспариванием результатов голосования может исчисляться сотнями.

В каждом конфликтном случае власти готовы разбираться отдельно, обещает представитель мэрии. Сами жители могут обжаловать решения ОСС в суде, отмечает он.

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