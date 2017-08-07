В московский суд поступил первый иск, оспаривающий программу сноса

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Речь идет о кирпичной пятиэтажке, построенной в 1962 году по индивидуальному проекту. Дом не отвечает характеристикам, предусмотренным законом о реновации: он не является типовой хрущевкой и находится в хорошем состоянии. «Здание даже не требует полного капремонта, поэтому истцы против реновации», — объясняет владелец одной из квартир в доме.

О поданном иске префектуре ЮВАО и мэрии Москвы пока не известно, отмечает издание. Но то, что у жильцов пятиэтажек есть претензии к итогам голосования, для чиновников не секрет. Особенно много жалоб на результаты голосования общих собраний собственников жилья, по результатом которого в реновацию вошло 1082 дома.

При этом недовольные есть не только среди тех, чей дом пойдет под снос, но и среди тех, кто в программу не попал.

Чиновники и активисты говорят, что количество исков с оспариванием результатов голосования может исчисляться сотнями.