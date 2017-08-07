Южноуральские овощеводы приступили к уборке урожая

Источник: Uralpress.ru

На сегодня сбор картофеля в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах составил 302 тонны (убрано 0,4% от посевной площади), овощей открытого грунта — 546 тонн (1,7%).

«Ожидается, что массовая уборка, в том числе зерновых культур, начнётся в третьей декаде месяца», — сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков главе региона Борису Дубровскому.

Сейчас в хозяйствах завершается подготовка к уборке озимых зерновых — пшеницы, ржи и тритикале.

Министр отметил, что состояние озимых культур хорошее, вымерзания в зимний период практически не было.

Губернатор уточнил, не внесла ли погода коррективы в планы аграриев. По словам Сергея Сушкова, вегетационный период у сельскохозяйственных культур в общей массе ещё не завершился. На это повлияло большое количество осадков по всей области. «С 15 — 17 августа уже можно будет начинать уборку озимых, а с 25 августа — и массовую уборку яровых культур, картофеля и овощей», — добавил министр.

В текущем году аграриям Челябинской области предстоит убрать 1,4 миллионов га зерновых и зернобобовых, в том числе 18 тысяч га озимых культур. Картофелеводческим и овощеводческим предприятиям предстоит убрать 6,4 тысяч га картофеля и 1,28 тысяч га овощей открытого грунта.

Сельхозорганизации и фермеры планируют собрать не менее 1,7 миллионов тонн зерна в весе после доработки, около 100 тысяч тонн картофеля и около 40 тысяч тонн овощей.