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13:16 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуральские овощеводы приступили к уборке урожая

Овощеводы Агаповского, Еткульского и Красноармейского районов Челябинской области уже приступил к уборке урожая.

Источник: Uralpress.ru

На сегодня сбор картофеля в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах составил 302 тонны (убрано 0,4% от посевной площади), овощей открытого грунта — 546 тонн (1,7%).

«Ожидается, что массовая уборка, в том числе зерновых культур, начнётся в третьей декаде месяца», — сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков главе региона Борису Дубровскому.

Сейчас в хозяйствах завершается подготовка к уборке озимых зерновых — пшеницы, ржи и тритикале.

Министр отметил, что состояние озимых культур хорошее, вымерзания в зимний период практически не было.

Губернатор уточнил, не внесла ли погода коррективы в планы аграриев. По словам Сергея Сушкова, вегетационный период у сельскохозяйственных культур в общей массе ещё не завершился. На это повлияло большое количество осадков по всей области. «С 15 — 17 августа уже можно будет начинать уборку озимых, а с 25 августа — и массовую уборку яровых культур, картофеля и овощей», — добавил министр.

В текущем году аграриям Челябинской области предстоит убрать 1,4 миллионов га зерновых и зернобобовых, в том числе 18 тысяч га озимых культур. Картофелеводческим и овощеводческим предприятиям предстоит убрать 6,4 тысяч га картофеля и 1,28 тысяч га овощей открытого грунта.

Сельхозорганизации и фермеры планируют собрать не менее 1,7 миллионов тонн зерна в весе после доработки, около 100 тысяч тонн картофеля и около 40 тысяч тонн овощей.

В области продолжается заготовка кормов для животноводства. По данным на 7 августа, заготовлено 84 тысячи тонн сена и 247 тысяч тонн сенажа, что составляет, соответственно, 77 и 76% от запланированного. Из расчёта на каждую голову крупного рогатого скота заготовлено 13,3 центнера кормовых единиц.

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